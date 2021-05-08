Две девушки пострадали в перевернутой иномарке под Собинкой

Автомобиль «Renault Logan» перевернулся сегодня на региональной дороге в Собинском районе. Травмированы водитель и пассажир. По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, 20-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и съехала в кювет по ходу движения. Машина опрокинулась. На место ДТП выехали оперативные службы: ГИБДД, скорая, МЧС. Спасатели проводили деблокировку дверей автомобиля, чтобы достать пострадавших. Водителя и 21-летнюю пассажирку госпитализировали.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 человек и 5 единиц техники

Авария произошла сегодня в пятом часу утра. На улице уже светало, на дороге было сухо. Видимых причин для опрокидывания не было. Есть вероятность, что девушка за рулем заснула. Информации о том, в каком состоянии она управляла машиной, пока нет. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и проводит проверку.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что несоблюдение ПДД зачастую приводит к непоправимым последствиям. В случае необходимости следует обращаться на телефон спасения «01» или «101».

Дорожная статистика в регионе вызывает тревогу. В первом квартале этого года произошло 376 аварий, в результате которых 42 человека погибло и 555 человек получили ранения. Два ДТП зарегистрировано по той же причине, что и авария в Собинском районе. Машины опрокинулись. В них пострадали два человека.

Опрокидывания можно было бы избежать, если бы дороги имели барьерные ограждения и укрепленные обочины. Из регионального бюджета выделяются сотни миллионов рублей на ремонт дорог и обустройство дорожной сети. C 2019 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» контракты с подрядными организациями заключаются не только на проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах, но и на обеспечение надлежащего долгосрочного содержания. Такое соглашение позволяет подрядчикам правильно спланировать работу на длительную перспективу, резервировать и закупать материалы в период снижения цены, подготовить дорожную технику. Сумма контракта включает в себя распределение бюджета на весь цикл содержания, то есть и на последующие года, согласно предусмотренным регламентом дорожного нацпроекта. Такое бюджетирование получило название контракта жизненного цикла. В этом году заключены контракты на принципах жизненного цикла на сумму 18,4 миллионов рублей.

Дорожники уже в мае начнут приводить в соответствие 18 тысяч квадратных метров дорожного полотна протяженностью 3,2 километра на дорогах регионального и межмуниципального значения в Собинском, Суздальском. На закрепленных участках будет произведен ремонт с дальнейшим обслуживанием. Зимнее содержание, уборка мусора и скос травы на полосах отвода, покраска ограждений, нанесение разметки на проезжей части — все эти работы будут выполняться до 2024 года.