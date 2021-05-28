Два владимирских лагеря включились в программу кэшбека

Два лагеря — областной «Олимп» в Собинском районе и частный «Казачок» в Петушинском районе — включились в программу детского туристического кешбэка. Еще один, муниципальный «Лесная сказка» в Юрьев-Польском районе, оформляет документы. На сайте Ростуризма его пока нет.

Отдых за полцены

С 25 мая все желающие смогут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически вернутся на карточку «Мир», с которой была совершена покупка. Сделано это будет в течение максимум 5 дней.

Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки. При этом все путевки можно оплатить одной карточкой, так как нет ограничений по количеству транзакций. Возраст детей не имеет значения, кэшбек положен с каждой путевки ребенка любого возраста.

Актуальный список лагерей – на сайте мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря».

Поиск пока предельно неудобный для родителей. Пишешь название региона в нужной строке, но «вываливается» куча предложений из других субъектов РФ. Больше всего предложений по санаториям Краснодарского края, Крыма. В основном участвуют туроператоры, которые указывают сразу разношерстный список лагерей и санаториев без привязки к местности.

Игра цен

Лагерь «Олимп» в Собинском районе предлагает путевки на все лето. Смены — по 14 дней. Для жителей Владимирской области цены от 20 тысяч рублей. Если верить обещаниям, то с кэшбеком было бы 10 тысяч рублей. Но нет. «Олимп» реализует путевки с 50%-ным возвратом через туроператора. И тот уже с учетом скидки выдает цены от 20 500 рублей.

У частного лагеря «Казачок» с ценами тоже не все просто. Двухнедельный отдых летом стоит 59 тысяч рублей. За минусом кэшбека придется заплатить почти 40 тысяч рублей. Не всякому родителю Владимирской области такие цены по карману. Поэтому даже в соцсетях конный лагерь себя рекламирует как место отдыха в 90 км от Москвы.

Бюджетный отдых

В любом случае, у владимирцев остается возможность отправить своих детей в загородные лагеря региона. Для работающих доля доплаты — 20% от стоимости. В этом году смены открывают 25 муниципальных и 4 частных загородных лагеря.

Средняя стоимость путёвки по области — 20 767 рублей. Во Владимире родители заплатят 4 тысячи рублей.

Кроме того, из областного бюджета свыше 200 млн рублей направлено на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных и малообеспеченных семей. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в первоочередном порядке предоставляются путёвки в санатории и лагеря. А также полностью оплачивается проезд к месту лечения или отдыха и обратно.

В этом году выделены дополнительные средства на проведение областных профильных смен «Данко», «Искатель», «Юнармия», «В ритме РДШ», «Зимний Искатель». Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в июне запланировано проведение тематической областной профильной смены.

Владимирцы любят отдыхать в санаториях Ивановской области. Они еще не заявились в программу, но, судя по информации на их страницах в соцсетях, собираются это сделать.