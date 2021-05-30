Два человека погибли в ДТП во Владимире

Смертельная авария произошла сегодня ночью на федеральной трассе в черте Владимира. 28-летний водитель автомобиля «Kia», следуя в сторону Нижнего Новгорода, не справился с управлением и совершил столкновение со стоявшим на обочине грузовиком «Iveco». В результате ДТП погибли два человека: водитель и пассажир легковушки, дала предварительную информацию пресс-служба УМВД по Владимирской области. ДТП случилось около часа ночи на улице Лакина в районе поворота на Сельцо.

В настоящее время по факту аварии «Kia» с «Iveco» проводит проверку ГИБДД. Сотрудники полиции устанавливаю обстоятельства произошедшего.

Лужа виновата?

Очевидцы уверены, что погода и состояние дороги на «Пекинке» сыграли не последнюю роль в этом происшествии. На улице уже было темно — дорогу освещали фонари. Шёл дождь. В социальных сетях очевидцы сообщают, что на участке дороги, где случилось ДТП, — огромная лужа. О ней предупреждают дорожные знаки и информационное табло над проезжей частью.

— По-моему, уже надо предъявлять претензии тому, кто делал эту дорогу. Почему нет слива для воды? Появится ли он после того, как там десяток-другой народу побьется? — задают вопросы участники группы «Подслушано Автомобилистов» в ВК.

Проблемы с ливневой канализацией бурно обсуждают под постом об аварии. Многие говорили, что злополучный участок «Пекинки» много раз попадал в дорожные сводки. Вспоминали, что капремонт проводился двух с лишним лет, а недостатки все равно остались.

— На данном участке при осадках периодически образовывается застой воды, — согласились в пресс-службе госкомпании Упрдор Москва — Нижний Новгород. — Проектной документацией предусмотрено, что ливневая канализация собирает и отводит воду, скапливающуюся на автодороге. Она находится в рабочем состоянии, трубы чистые. Проверка проводится регулярно. При сильных осадках из-за рельефа местности с прилегающих территорий в сторону дороги стекается большое количество воды. Городские системы водоотвода её не задерживают.

Также пресс-служба сообщила, что на участке ранее провели комиссионный осмотр. Определили, что нужно внести коррективы в проектные решения. Эксперты сейчас их прорабатывают. Проводится откачка воды.

Ситуация на трассе

Вместе с тем, госкомпания Упрдор Москва — Нижний Новгород сообщает, что после капремонта на «Пекинке» аварийность там серьезно уменьшилась. На участке с 10 по 21 км в прошлом году зарегистрировано 38 аварий, в результате которых 3 человека погибли и 51 был ранено.

По сравнению с 2019 годом число ДТП сократилось на 73%.

В рамках капремонта на «Пекинке» сделали разные виды работ. Переложили коммуникации. Построили ливневую канализацию. Установили барьерные ограждения между встречными потоками и обочинами. Поставили шумозащитные экраны. Построили надземные переходы.