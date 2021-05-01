Два человека погибли в ДТП под Муромом

Смертельная авария произошла вчера поздним вечером на региональной дороге в Муромском районе. Столкнулось три автомобиля. Погибли сразу два человека. По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, 18-летний водитель «Honda» допустил выезд на встречную полосу и врезался в «Hyundai» под управлением 58-летнего водителя. От удара автомобиль «Honda» отбросило на свою полосу, где он столкнулся с машиной «Lifan» под управлением 35-летнего водителя.

ДТП случилось около одиннадцати вечера 30 апреля. На улице уже было темно. Дорога — двухполосная, встречные потоки не разграничены. Видимость была ограничена, но дорога была сухая. Значительных дорожных или погодных осложнений не наблюдалось.

В результате ДТП водители автомобилей «Honda» и «Hyundai» от полученных травм скончались на месте происшествия. Травмы различной степени тяжести получили водитель «Lifan» и 44-летний пассажир «Hyundai». Они госпитализированы.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Призыв» сообщал, что Ковровский городской суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП, где погибли три человека. В вечернее время 21-летний уроженец республики Татарстан ехал на своем автомобиле «Audi A4» в компании четырех молодых людей из Москвы в Казань. Водитель решил полихачить. Нарушая правила дорожного движения, автомобиль двигался со скоростью более 105 км/ч. И столкнулся с фурой «Scania».

Авария произошла 12 мая 2019 года на 250-м км трассы М-7 «Волга» в Ковровском районе.

В результате погибли трое: две несовершеннолетние девушки и 19-летний парень, находившиеся в легковушке. Суд отмерил лихачу наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также водитель не может управлять транспортным средством в течение 2 лет и 11 месяцев.