Дорога в космос: где начинал свой путь Юрий Гагарин

«Я горю, прощайте, товарищи!» — произнес Гагарин. Эти мгновения могли бы стать последними для первого космонавта. Корабль вошел в плотные слои атмосферы. Языки пламени пожирали обшивку… Но вот спусковая капсула отсоединяется! Остается всего 7 километров. Гагарин катапультируется. За его плечами один за другим раскрываются парашюты: эту систему разработали в НИИ парашютостроения, с их парашютами он прыгал и в Киржаче. Спустя 108 минут после старта покоритель космоса, уже мировая звезда и самый узнаваемый человек планеты Юрий Гагарин снова на Земле.

Справка: уникальную парашютную систему инженеры НИИ парашютостроения разработали специально для корабля «Восток-1». Она состояла из нескольких парашютов: вытяжного, тормозного и основного. Площадь купола последнего составляла более 500 кв. метров, т.к. спусковая капсула весила почти 2,5 тонны. Катапультируемое кресло было снабжено двумя парашютами: основным площадью 83,5 кв. метра и запасным с куполом 56 кв. метров на случай отказа основного.

Факт, что первый космонавт приземлился не на борту «Восток-1», а с парашютом, долго оставался тайной. Почти 20 лет. Сейчас это выглядит странно, но тогда было важно одержать еще одну победу: установить международный рекорд. В любом случае, эти парашюты принесли Гагарину удачу.

Мы отправились в Киржач, чтобы своим глазами увидеть место, где начинается дорога в космос, — легендарный летно-испытательный комплекс.

Первый отряд космонавтов

В такие же майские дни, как сейчас, в 1959 году, в Киржаче открылся лётно-испытательный комплекс. Место, показавшее путь в космос Гагарину, Титову, Терешковой, Леонову, Беляеву и многим другим. В 1960 году молодые, крепкие ребята вошли в первый отряд космонавтов. Их наставником стал уроженец Меленковского района, генерал Николай Каманин. К тому моменту он уже был легендой благодаря операции по спасению экипажа и пассажиров парохода «Челюскин». Сегодня его именем называется улица во Владимире.

Киржач был выбран не случайно. Во-первых, недалеко от Звездного городка, да и местность подходящая — без крупных трасс, вокруг леса. Во-вторых, Каманин успел полюбить город, когда во время Великой Отечественной войны руководил здесь подготовкой летчиков штурмовой авиации. В-третьих, в Киржаче удалось собрать опытных специалистов.

Справка: из 3461 кандидата отобрали 12 человек. Они вошли в первый отряд космонавтов. Требования к физическим параметрам объяснялись размерами кабины «Востока»: рост до 170 см, вес до 70 кг. Возраст — до 35 лет. Все претенденты до отбора были летчиками-истребителями.

Жили будущие покорители космоса вот в этом здании. Оно находится недалеко от аэродрома. Вокруг сосны. Красивое тихое место, пока издалека не начинает нарастать гул самолета.

— Дорога в космос начинается в Киржаче. Здесь проходили подготовку первые космонавты. Остались еще здания, которые помнят, как на территории ЛИКа работал отряд. Это и Гагарин, это и Леонов, это Терешкова. Здание построено было как типовая казарма, все типовые помещения предусмотрены. Здесь люди укладывали свои парашюты и отправлялись на прыжки, — проводит для нас экскурсию Сергей Манаков, директор филиала НИИ парашютостроения «Летно-испытательный комплекс».

Будущие космонавты провели в Киржаче несколько насыщенных месяцев. Тренировал их Николай Никитин. Каждый из его подопечных совершил по 40 прыжков с парашютом! И это при почти полном отсутствии такого опыта. Не зря Никитина первые космонавты звали «батей». Он смог привить им любовь к прыжкам. И самое главное: именно его уроки помогли Гагарину благополучно приземлиться после полета в космос.

— Каждый прыжок переживался по-своему, всякий раз доставляя смешанное чувство волнения и радости. Мне нравилось и томление, охватывающее тело перед прыжком, и трепет, порыв и вихрь самого прыжка. Парашютные прыжки шлифуют характер, оттачивают волю, — рассказывал сам Юрий Гагарин.

Уже после своего легендарного полета Юрий Гагарин продолжил тренироваться в Киржаче. Здесь же он любил отдыхать. Вместе со своими товарищами они купались, рыбачили и варили уху. Этот пляж сейчас называют «пляж космонавтов». Узнать это место на Вшивой горке можно по современному арт-объекту — костру, на котором варится уха космонавтов.

По страшному стечению обстоятельств Киржач стал местом, где для Юрия Гагарина началась дорога в космос, и местом, где закончился его жизненный путь. МиГ, на котором летели первый космонавт и его наставник Владимир Серегин, разбился в 18 километрах от города, под деревней Новоселово.

Парашюты, ставшие легендой

Полет Юрия Гагарина открыл новую, космическую эру для НИИ парашютостроения. Специалисты разрабатывали парашютные системы для «Союзов». Ими же были оснащены аппараты «Марс-3» и «Марс-6», побывавшие на Красной планете в 1971 и 1974 годах. Отметились парашюты НИИ и на Венере. Сейчас идет разработка парашютной системы для космического корабля «Орел». Он должен прийти на смену «Союзам». Первый испытательный полет запланирован на 2023 год.

Справка: спускаемый аппарат «Орла» будет приземляться с помощью трех парашютов и реактивной системы мягкой посадки. Площадь основной трехкупольной парашютной системы составит более 3,6 тысячи кв. метров. Он обеспечит мягкую посадку аппарату массой до 9 тонн с высоты несколько километров.

Помимо парашютных систем для космоса НИИ парашютостроения разрабатывает продукцию для спасения экипажей летательных аппаратов, торможения самолетов при посадке, вывода их из штопора, приземления беспилотных летательных аппаратов, десантирования с самолетов воинских подразделений и боевой техники, спуска аппаратуры автоматических аэростатов, для всплытия подводников, для спортивных и других целей. При этом около 85% объема летной отработки парашютной техники обеспечивает летно-испытательный комплекс в Киржаче.

— На территории летно-испытательного комплекса находится стендовая база, позволяющая имитировать те нагрузки, которые парашютная техника получает во время летных испытаний. Это и статические, это и динамические нагрузки. И позволяет усовершенствовать и снизить сходную часть разработки парашютных систем. В этом, наверное, и заключается уникальность летно-испытательного комплекса. Он единственный в стране, на постсоветском пространстве, который может заниматься этим видом работ, — поясняет нам Сергей Манаков.

С 2018 года на территории летно-испытательного комплекса работает завод по производству парашютов. Производственные цеха занимают площадь около 5 тысяч кв. метров. Завод производит более 2 тысяч парашютов военного и гражданского назначения в год. Его открытие позволило реализовать полный жизненный цикл: от разработки и испытаний до производства парашютных систем.

Главное достояние — люди

Главное же достояние лётно-испытательного комплекса — люди. Без них все уникальное оборудование было бы бесполезной грудой металла. Знаменитый парашютист-испытатель Владимир Нестеров свой первый прыжок совершил в апреле 1977 года, испытаниями занимается с 1983 года. Сейчас в его арсенале более 13 000 прыжков. Цифра невообразимая, но для Владимира Павловича это «просто работа». Работа, на которой приходится рисковать жизнью. Сейчас Нестеров возглавляет испытательную службу НИИ парашютостроения.

В своем интервью РИА Новости накануне Дня космонавтики парашютист-испытатель пожаловался только один раз: все меньше желающих освоить эту профессию.

— Если раньше поток желающих попасть в эту профессию был просто огромный. Даже с учетом очень высоких критериев – не ниже мастера спорта и образование не ниже третьего курса МАИ. Мы столкнулись с дефицитом кадров. Недавно принимал зачет у двух парашютистов-испытателей. Одному под 40 лет, а другому далеко за 40. В НИИ среди испытателей самому молодому 46 лет. А смены не видно, — рассказал в интервью Владимир Нестеров. В январе он прошел врачебную комиссию. Пока без проблем, прыгать разрешили.

Многие сотрудники летно-испытательного комплекса НИИ парашютостроения, как и Владимир Павлович, посвятили небу, самолетам и парашютам всю жизнь. Многие перешагнули отметку пенсионного возраста, но тоже не собираются останавливаться, пока позволяет здоровье.

— Учитывая специфику работы летно-испытательного комплекса и отдаленность от медицинских учреждений, у жителей микрорайона не всегда есть возможность посетить своевременно врачей, провести диагностику своего здоровья. Поэтому руководством НИИ парашютостроения было принято решение обратиться к Григорию Аникееву с просьбой о выделении передвижной медицинской станции для проведения медицинского осмотра как населения, так и сотрудников НИИ парашютостроения. Я считаю, что данное начинание является перспективным. Будем и в дальнейшем сотрудничать по этому направлению, — рассказал Сергей Манаков, директор филиала НИИ парашютостроения «Летно-испытательный комплекс».

Сам Сергей Манаков осторожно делится с нами планами по развитию летно-испытательного комплекса в Киржаче. Многое, конечно, зависит от финансирования. Но это место точно будет жить.

Уже сейчас возможность прикоснуться к легенде появилась у обычных жителей и гостей города. На аэродроме в Киржаче, где когда-то тренировался сам Юрий Гагарин, проводят прыжки с парашютом. А остановиться можно в гостинице, где живут группы настоящих испытателей. В будущем скромный деревянный дом, где жил первый отряд космонавтов, планируют превратить в музей. Так Киржач заслуженно станет еще одним пунктом в «космическом» туристическом маршруте.