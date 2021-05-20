ДомКлик запустил видеоконсультации со специалистами по ипотеке

Сервис СберБанка ДомКлик запустил видеоконсультации для граждан со специалистами по ипотечному кредитованию. Теперь при оформлении заявки на ипотеку клиенты СберБанка могут связаться со специалистом онлайн и видеть его во время разговора. Консультации проходят на сайте DomClick.ru.

Мы провели исследование, в результате которого выявили, что каждый третий ипотечный клиент приходит в офис СберБанка, чтобы подать заявку на кредит в сопровождении специалиста. Таким клиентам важно убедиться, что они заполнили всё верно и не допустили ошибку, которая может привести к отказу в ипотеке. Им недостаточно консультации в чате или по телефону. Видеоконсультации создадут ощущение присутствия нашего специалиста при подаче заявки и позволят общаться «с глазу на глаз», но без визита в банк. В результате ещё больше наших клиентов смогут сэкономить время и оформить ипотеку онлайн.

Николай Васёв

Вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка

По словам Николая Васёва, эта бесплатная услуга ДомКлик будет востребована у населения. Тем более что сейчас есть высокий спрос на ипотечные кредиты во всех сегментах. Всего с начала года СберБанк выдал 329 тысяч кредитов на сумму 846,5 млрд рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подать заявку на ипотеку и получить видеоконсультации можно онлайн на сайте ДомКлик.