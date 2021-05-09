Дом в Юрьев-Польском районе сгорел из-за позднего вызова пожарных

Сегодня ранним утром сгорел дом в селе Спасское Юрьев-Польского района. Сигнал о возгорании на улице Центральной поступил в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 3.13. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Из-за позднего вызова к моменту их прибытия наблюдалось открытое горение дома.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Обошлось без погибших и пострадавших. Дознавателям МЧС теперь предстоит установить причину пожара.

—К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Также на пожар привлекались субъектовая пожарная часть с. Сима 1 единица техники, 3 человека личного состава, добровольцы из СПК «Спасское» 2 единицы техники, 2 человека личного состава, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

Пожары во Владимирской области происходят ежедневно. Одна из частых причин — неосторожное обращение с огнем при курении. Только за последнее время было зарегистрировано несколько таких пожаров. Из-за этого погибли два мужчины: отец и сын 1940 и 1967 годов рождения. Трагедия произошла в Вязниках, там загорелся частный дом.

Еще один пожар с трагическими последствиями произошел в селе Суворотское Суздальского района. Там загорелся двухквартирный жилой дом. Погиб хозяин квартиры, мужчина 1971 года рождения. Во Владимире из-за неосторожного обращения с огнем при курении погибла 67-летняя женщина.

Ранее «Призыв» рассказывал о пожаре в студенческом общежитии ВлГУ. Возгорание произошло в здание №7 «в» на проспекте Строителей. Седьмой, восьмой и девятый этаж были охвачены дымом. К счастью, обошлось без пострадавших. Пятьдесят человек успели самостоятельно эвакуироваться из здания общежития еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Многие студенты в эти дни разъехались по домам. С 1 по 10 мая во Владимирском государственном университете были объявлены нерабочие и неучебные дни.

Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В течение майских праздников в области продолжает действовать особый противопожарный режим. Любое разведение открытого огня на природе под запретом. Чтобы оперативно находить нарушителей, организована работа межведомственных оперативных групп. Рейдовые мероприятия проходят ежедневно. Наказание для физических лиц – штраф до 4000 рублей.