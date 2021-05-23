Договора по охране детей в школах заключили во Владимире

Все общеобразовательные учреждения Владимира будут охранять 8 частных охранных организаций. Мэрия заключила с ними договоры. Она же оплатит работу. С родителей брать деньги за это больше не будут.

Ранее безопасность детей в школе обеспечивали родители. Они собирали деньги на охрану, иногда решали, какой именно ЧОП будет работать. Сейчас стало зоной ответственности муниципалитета.

После Казани

Вопрос безопасности в учебных учреждениях сейчас особенно острый. Трагические события в гимназии Казани показали, что пускать его на самотёк нельзя. Владимирские власти провели проверку всех учебных заведений и актуализировали информацию по мерам безопасности.

— Частные охранные предприятия работают в течение дня, по ночам их сменяют сторожа, — рассказывал глава города Андрей Шохин на встрече с директорами школ.

В 2021 году на охрану школ Владимира направлено 15 миллионов рублей.

В целом в нынешнем году обеспечение безопасности школьников и работников образовательных учреждений обойдется городской казне в 45 миллионов 456 тысяч рублей. Наряду с оплатой работы ЧОПов, деньги пойдут на содержание в штате школ ночных сторожей, на тревожные кнопки и другие обязательные охранные мероприятия. Родителей полностью освободили от каких-либо взносов. О необоснованных школьных сборах можно сообщать на телефон доверия 53-70-85.

— Во всех образовательных учреждениях города Владимира заключены договоры с подразделением Росгвардии ОВО по городу Владимиру — филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области» на реагирование на сигналы «Тревога», поступающих с кнопки тревожной сигнализации, установленных на объектах образования, — пояснила пресс-служба мэрии Владимира.

Ограда, встает ограда

В администрации города заверили, что в каждом 141 образовательном учреждении, находящимся в подчинении управления образования, есть ограждения. Не имеют заборов только два учреждения: школа № 8 и ДДюТ.

Но в редакцию «Призыва» обратились родители школы № 28, где ограждение частично разрушены. Есть у них нарекания и на работу систем видеонаблюдения. Хотя чиновники убеждают, что и с установкой видеонаблюдения в школах полный порядок. Их обслуживают по договорам специализированные организации. Но, судя по обращения, в реальности не все так гладко, как отчитались мэрии директора школ.

В этом году во Владимире хотят поставить видеокамеры на входе во все школы и детсады.

О намерении оснастить видеонаблюдением все школы говорили депутаты горсовета и чиновники мэрии во время обсуждения бюджета на 2021 год. Раньше «системы слежения» ставили силами администраций муниципальных образовательных учреждений или за счет спонсоров. Теперь с этим делом поможет городской бюджет.

Системой видеонаблюдения обеспечат также общественные пространства. В этом году ее будут монтировать в парке «Добросельский», где летом продолжится реконструкция территории. Всего во Владимире уже работают 2 750 камер видеонаблюдения. Они расположены на магистралях и центральных площадях.