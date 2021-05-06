Девять медиков Владимирской области наградили посмертно за борьбу с коронавирусом

Девять медицинских работников Владимирской области, погибших от коронавируса, получили государственные награды посмертно. Соответствующий указ подписал президент страны. За большой вклад в борьбу с новой инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова награждены:

— Андреева Вера Владимировна, старшая медсестра Судогодской центральной районной больницы (посмертно);

— Белкин Сергей Борисович, заведующий отделением Киржачской районной больницы (посмертно);

— Груздева Лариса Юрьевна, старшая медсестра городской больницы № 4 г. Владимира (посмертно);

— Кузнецова Галина Геннадьевна, кастелянша Муромской городской больницы № 2 (посмертно);

— Панкратов Александр Иванович, водитель Киржачской районной больницы (посмертно);

— Савичев Михаил Михайлович, заведующий Карабановской городской больницей Александровской районной больницы (посмертно);

— Титенко Оксана Алексеевна, медсестра городской больницы № 4 г. Владимира (посмертно);

— Толмачёв Михаил Владимирович, заведующий отделением Центральной городской больницы г. Коврова (посмертно);

— Чванова Надежда Викторовна, медсестра Муромской городской больницы № 2 (посмертно).

Кроме того, за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения COVID-19 Владимир Путин отметил главного специалиста — эксперта управления Роспотребнадзора по Владимирской области. Медалью Луки Крымского награждена Большакова Юлия Николаевна.

Жертвы коронавируса

Сколько всего медицинских работников умерли от коронавируса в нашем регионе, сказать сложно. В федеральном списке памяти врачей, медсестёр, лаборанток, санитарок, погибших во время пандемии ковида, 21 фамилия из нашего региона. Среди них — 7 специалистов, которые работали во Владимире.

Когда в Муроме умерли две сотрудницы городской больницы № 2, медучреждение обошли крестным ходом. Здание больницы и территорию вокруг неё окропили святой водой.

Точно можно сказать, что первой жертвой коронавируса среди людей в белых халатах стала медсестра из областного центра. Женщина работала в городской больнице № 4. Она скончалась в мае прошлого года в возрасте 47 лет. Еще моложе акушер-гинеколог областного перинатального центра. Он не дожил до 41 года.

Остальным медицинским работникам, не пережившим коронавирус, было 50 лет и больше. Самым возрастным медиком, скончавшимся от ковида, стал кардиолог из Коврова, заслуженный врач Вадим Серафимович Грабкин. На момент смерти ему было 83 года.

Страховые выплаты

За смерть медика его семье полагается страховая выплата в размере 2 752 452 рублей. В региональном отделении Фонда социального страхования сообщили «Призыву», что средств у них достаточно, и все положенные деньги семьи медработников получают. Сами выплаты проводятся после окончания расследования и оформления необходимых документов. Они распределяются по всем получателям единовременной страховой выплаты (выгодоприобретателям).