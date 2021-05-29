«Детский кешбэк»: как вернуть 50% за отдых ребенка?

Чтобы принять участие в программе детского туристического кешбэка необходимо:

Подобрать путевку на сайте мирпутешествий.рф , выбрав понравившийся лагерь. Ассортимент предложений для детского отдыха, предоставленный владимирским регионом, разнообразен. Возможен выбор смен и по тематическому направлению. Например, спортивное, лидерское. Такие смены очень востребованы, и родители готовы потратиться, чтобы отдых для ребенка прошел активно и с пользой. Кстати, ребенок может поехать на неограниченное число смен в период действия программы. Выбрать лагерь можно по региону и по названиям здравниц.

Зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы «МИР» одного из банков-участников программы. Если вы уже принимали участие в этой программе, повторно регистрироваться не нужно, но все же настоятельно рекомендую все проверять. Подробно о регистрации в программе туристического кэшбэка мы писали здесь. Схема получения компенсации такая же, как и с обычным туристическим кэшбэком. То есть путевку необходимо оплатить онлайн — картой платежной системы «Мир». Деньги на нее вернутся автоматически в течение 5 дней. Важно также удостовериться, что выбранный лагерь участвует в программе.

Купить путевку у партнера программы. В ней участвуют и государственные, и коммерческие лагеря детского отдыха, которых уже тысячи по всей стране. Актуальный список с указанием региона расположения детского лагеря и организации реализующей путевки можно посмотреть здесь. В постановлении есть фраза «Федеральное агентство по туризму вправе устанавливать различные периоды предоставления на территориях субъектов Российской Федерации». Чем она может обернуться на практике? Поскольку проект направлен на развитие туризма всей России, на популярные направления могут сделать исключение и выплачивать компенсации, до определенного времени.