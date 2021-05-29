«Детский кешбэк»: как вернуть 50% за отдых ребенка?

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Старт программы
25 мая в полночь стартовала программа детского кешбэка за путевки в оздоровительные летние лагеря. Регионы нашей страны готовились к этому старту, которого все ждали с таким нетерпением несколько недель. Возвращать родителям 50% стоимости путевок для детей в летние лагеря предложил президент Владимир Путин в своей Послании Федеральному Собранию. На сегодняшний день из федерального бюджета выделено 5 миллиардов рублей. Ими смогут воспользоваться родители более 350 тысяч школьников.
Несмотря на огромный поток информации из разных источников, у родителей возникают вопросы. Ответить на них них нам поможет консультант по финансовой грамотности взрослого населения Чапурина Инна Ивановна.
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Когда отдыхать и как платить?
Отдых в лагере должен длиться минимум одну смену и проходить в период с 25 мая по 15 сентября 2021 года включительно. То есть мамы и папы, планирующие купить детские путевки на июльские и августовские смены в лагерях, смогут сэкономить. Это важно, так как «взрослый» кешбэк на пик сезона отпусков не распространяется. Получить кешбэк за отдых в России на третьем этапе акции (он как раз сейчас идет) можно лишь до 30 июня.
Субсидия в виде кешбэка будет начислена за туристические услуги, оплаченные в период с 25 мая 2021 по 31 августа 2021.
По данным Ростуризма более 2 миллионов детей в возрасте от 7 до 15 лет ежегодно отдыхают в летних детских лагерях.
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Как принять участие в акции и получить кешбэк?
Чтобы принять участие в программе детского туристического кешбэка необходимо:
Подобрать путевку на сайте мирпутешествий.рф, выбрав понравившийся лагерь. Ассортимент предложений для детского отдыха, предоставленный владимирским регионом, разнообразен. Возможен выбор смен и по тематическому направлению. Например, спортивное, лидерское. Такие смены очень востребованы, и родители готовы потратиться, чтобы отдых для ребенка прошел активно и с пользой. Кстати, ребенок может поехать на неограниченное число смен в период действия программы. Выбрать лагерь можно по региону и по названиям здравниц.
Зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы «МИР» одного из банков-участников программы. Если вы уже принимали участие в этой программе, повторно регистрироваться не нужно, но все же настоятельно рекомендую все проверять. Подробно о регистрации в программе туристического кэшбэка мы писали здесь. Схема получения компенсации такая же, как и с обычным туристическим кэшбэком. То есть путевку необходимо оплатить онлайн — картой платежной системы «Мир». Деньги на нее вернутся автоматически в течение 5 дней. Важно также удостовериться, что выбранный лагерь участвует в программе.
Купить путевку у партнера программы. В ней участвуют и государственные, и коммерческие лагеря детского отдыха, которых уже тысячи по всей стране. Актуальный список с указанием региона расположения детского лагеря и организации реализующей путевки можно посмотреть здесь. В постановлении есть фраза «Федеральное агентство по туризму вправе устанавливать различные периоды предоставления на территориях субъектов Российской Федерации». Чем она может обернуться на практике? Поскольку проект направлен на развитие туризма всей России, на популярные направления могут сделать исключение и выплачивать компенсации, до определенного времени.
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О путевке
Туристская услуга (путевка) должна отвечать определенным требованиям. Размещение детей предусматривается в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены (сезонного или круглогодичного действия), включенных в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации. Таким образом, возврат средств положен только за путевки в станционарные лагеря круглосуточного пребывания, которые могут быть расположены в любом регионе страны. То есть за городские лагеря, где дети проводят весь день, а ночуют дома — компенсация не полагается. За походы с палатками, экспедиции или экскурсионные поездки — тоже нет. Как и за онлайн-лагеря.
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Сколько вернут?
Возврату подлежит — 50% стоимости путевки, но не больше 20 тысяч рублей. Если отдых ребенка стоит 40 тысяч рублей либо меньше, то вернут половину заплаченных денег. Если путевка обходится дороже, тогда уже меньше. Сейчас разброс стоимости отдыха в летних лагерях очень большой: все зависит от расположения, уровня комфорта и продолжительности смены.
Средняя стоимость путевки на одну смену во Владимирской области составляет от 30 до 40 тысяч рублей.
Для семей с несколькими детьми вернуть до 50% стоимости можно будет с каждой путевки.
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Как получить возврат за ранее купленные путевки?
Сейчас многие туристы столкнулись с тем, что по путевкам, купленным до старта программы (25 мая) кешбэка, возврат денег сделать не удалось. Для тех родителей, которые заранее позаботились об отдыхе своих детей и приобрели путёвки до старта программы, с 15 июня будет доступна заявка на возмещение на Госуслугах. Для этого будет необходимо предъявить документы об оплате. Возврат будет также составлять до 50% от уплаченной суммы, но не более 20 000 рублей. Подробности возврата кэшбека по ранее приобретенным путевкам правительством пока официально не опубликованы.
О том, какие лагеря Владимирской области уже включились в программу, «Призыв» писал здесь. Более подробную информацию о проведении акции можно получить на сайте АО «НСПК» или по телефону в Центре клиентской поддержки: 8 800 100-54-64. Звонок по России бесплатный.
Подготовила Инна Чапурина
Верхнее фото: tmbreport.ru