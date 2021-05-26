Детские пособия вырастут после пересчета прожиточного минимума

Новый порядок установления прожиточного минимума утвердили во Владимирской области. Депутаты Законодательного Собрания региона рассмотрели и приняли эти изменения. В основу расчёта теперь берут медианный среднедушевой доход за предшествующий год. На 2021-й в регионе определены следующие размеры: 11 093 рубля — на душу населения, 12 085 — для трудоспособного населения, 9 303 — для пенсионеров, 11 294 рубля — для детей.

С 2022 года в российских субъектах прожиточный минимум на душу населения будет установлен, исходя из прожиточного минимума в целом по стране с учётом коэффициента региональной дифференциации, который определит Правительство РФ.

Прощай, корзина!

— Изменена методология расчёта. В историю уходит такое понятие, как потребительская корзина. Теперь будут устанавливать прожиточный минимум на год, а не ежеквартально. На федеральном уровне среднедушевой доход рассчитают в июле, а субъекты — в сентябре отдельно для категорий граждан. Никаких негативных изменений не последует. Для детей сумма выплат, наоборот, увеличится, — пояснил и.о. директора департамента по труду и занятости населения области Павел Романов.

17 110 рублей требуется каждому жителю области на месяц. Это рассчитал Владимирстат.

Если сравнивать средний размер пенсий в области и сумму ежемесячных расходов, то видно: пожилые люди могут выбирать либо продукты, либо промтовары. Всё вместе для них неподъёмно. Чтобы поддержать малообеспеченных пенсионеров, региональные власти и депутаты ЗС решили увеличить прожиточный минимум для всех категорий пенсионеров с 9303 до 9800 рублей.

Владимирстат подсчитал, что 40% из всех расходов среднего владимирца отводится на питание, 34% — на непродовольственные товары, 24% — на оплату услуг и 1,3% — на алкогольные напитки.

Поддержка населения

Также Законодательное Собрание повысило выплаты для многодетных семей, родивших третьего или последующих детей после 31 декабря 2012 года. Подняли до уровня прожиточного минимума для детей – с 9588 рублей до 11 294 ежемесячно.

— Принятие закона требует выделения дополнительных ассигнований — 145 миллионов рублей. В том числе из федерального бюджета — 129,1 миллиона рублей, из областного — 15,9 миллиона рублей, — сообщили в департаменте труда и занятости населения области.

Сейчас выплаты в регионе ежемесячно получают 7200 многодетных семей. В региональном бюджете средства уже предусмотрены. Из Минтруда деньги должны поступить ко второму полугодию 2021-го. Договоренности уже есть. Область нашла средства благодаря налоговым поступлениям в бюджет.

На майском заседании ЗС депутаты дополнительно распределили по сферам около 2 миллиардов рублей. Столь внушительная сумма получена, в большей степени, от налога на прибыль организаций. Основная заслуга — компании «Генериум», которая выполняет госзаказ на поставку вакцины от ковида.

Сфере социальной политики досталось 112,5 миллиона рублей.

Наибольшая часть распределённой суммы пойдет на закупку жилья социально незащищенным категориям населения. Так, 25 миллионов рублей распределят между 8 муниципальными образованиями, которые приобретут 19 квартир детям-сиротам. Всего в этом году новоселье смогут справить 258 детей-сирот.

Дополнительно социальные выплаты на улучшение жилищных условий получат 7 молодых семей, 5 многодетных семей и 2 работника бюджетной сферы.

Ранее «Призыв» сообщал, что в регионе детские пособия будут выплачивать дифференцированно. На Законодательном Собрании поддержали новый порядок расчетов.