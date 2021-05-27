Деньги на исполнение наказов избирателей распределили во Владимире

Новый порядок работы с наказами избирателей стал действовать во Владимире. На их исполнение в нынешнем году заложили 50 млн рублей (в среднем по 2 млн на каждый избирательный округ в городе). На последнем заседании горсовета депутаты утвердили список наказов, которые будут исполнены. В последующие годы муниципалитет продолжит практику, когда под будущие пожелания избирателей изначально дают финансирование.

Заветный список

Среди наказов избирателей, требующих незамедлительного исполнения, — благоустройство дворовых территорий, установка детских площадок, ремонт лестниц и наружного освещения. Обновят 11 скверов и парков. Уже этим летом там проведут необходимые работы. Приводим список объектов 2021 года.

1. Устройство универсальной спортивной площадки на бульваре художника Иванова — 2 млн рублей.

2. Благоустройство территории пруда у дома 7 по ул. Казарменной — 2 млн рублей.

3. Устройство наружного освещения в парке «Загородный» — 520,8 тысячи рублей.

4. Устройство площадки для выгула животных на ул. Труда — 2 млн рублей.

5. Устройство площадки для выгула животных напротив дома 43 по ул. Луначарского — 2 млн рублей.

6. Благоустройство общественной территории в районе домов 9, 12 по ул. Тракторной — 2 млн рублей.

7. Благоустройство территории пруда с устройством волейбольных площадок и установкой оборудования детской площадки у дома 3-б на ул. Комиссарова — 2 млн рублей.

8. Благоустройство общественной территории у дома 4 по ул. Лесной (мкр. Лесной) — 102,3 тысячи рублей.

9. Благоустройство общественной территории у дома 13 по ул. Тракторной — 2 млн рублей.

10. Установка оборудования детской площадки у дома 25 по ул. Мира — 1,26 млн рублей.

11. Благоустройство общественной территории в районе домов 20, 22, 24 по ул. Нижняя Дуброва — 444,3 тысячи рублей.

Собачья радость

Деньги на благоустройство распределяются в режиме максимальной открытости. Раньше накануне ремонтной кампании депутаты с чиновниками от управления ЖКХ решали, какие работы по наказам избирателей можно провести, а какие подождут. Разговор этот оставался «за кадром». Теперь о выполнении наказов говорят публично.

Ещё одна новая тенденция — люди стали часто просить обустроить площадки для выгула животных. Тема острая, в любом дворе найдутся те, кто недоволен поведением соседей, гуляющих с собаками, но за ними не убирающих. Появление мест для выгула собак даст первый шаг в решении проблемы.

Либо за местами выгула будут закреплены уборщики, либо хозяева сами вынуждены будут убирать за питомцами.

Сейчас во Владимире есть сознательные собачники, «Призыв» о них писал. Но таких немного. Большинство владельцев животных не заморачивается насчёт оставленных «следов». И уж совсем плохо, если «следы» эти появляются во дворах.

Жители микрорайона Доброе очень надеялись, что всех собачников отправят в дог-парк. Но тот второй год стоит закрытым. Внутри него есть все элементы для занятий и игр для питомцев, но эти новшества от собак и их владельцев отделяет огромный забор без единой возможности за него проникнуть.

Территория дог-парка чистая, нетронутая. А ограждение такое, что любая школа или детский сад позавидовали бы. Им, кстати, куда важнее иметь хороший забор.