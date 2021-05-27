Деньги на исполнение наказов избирателей распределили во Владимире

50 млн рублей пойдут на благоустройство дворов и прудов

Новый порядок работы с наказами избирателей стал действовать во Владимире. На их исполнение в нынешнем году заложили 50 млн рублей (в среднем по 2 млн на каждый избирательный округ в городе). На последнем заседании горсовета депутаты утвердили список наказов, которые будут исполнены. В последующие годы муниципалитет продолжит практику, когда под будущие пожелания избирателей изначально дают финансирование.

Заветный список

Среди наказов избирателей, требующих незамедлительного исполнения, — благоустройство дворовых территорий, установка детских площадок, ремонт лестниц и наружного освещения. Обновят 11 скверов и парков. Уже этим летом там проведут необходимые работы. Приводим список объектов 2021 года.

Дороги, тротуары и парки обновят во Владимире

Дороги, тротуары и парки обновят во Владимире

1. Устройство универсальной спортивной площадки на бульваре художника Иванова — 2 млн рублей.

2. Благоустройство территории пруда у дома 7 по ул. Казарменной — 2 млн рублей.

3. Устройство наружного освещения в парке «Загородный» — 520,8 тысячи рублей.

4. Устройство площадки для выгула животных на ул. Труда — 2 млн рублей.

5. Устройство площадки для выгула животных напротив дома 43 по ул. Луначарского — 2 млн рублей.

6. Благоустройство общественной территории в районе домов 9, 12 по ул. Тракторной — 2 млн рублей.

7. Благоустройство территории пруда с устройством волейбольных площадок и установкой оборудования детской площадки у дома 3-б на ул. Комиссарова — 2 млн рублей.

8. Благоустройство общественной территории у дома 4 по ул. Лесной (мкр. Лесной) — 102,3 тысячи рублей.

9. Благоустройство общественной территории у дома 13 по ул. Тракторной — 2 млн рублей.

10. Установка оборудования детской площадки у дома 25 по ул. Мира — 1,26 млн рублей.

11. Благоустройство общественной территории в районе домов 20, 22, 24 по ул. Нижняя Дуброва — 444,3 тысячи рублей.

Собачья радость

Деньги на благоустройство распределяются в режиме максимальной открытости. Раньше накануне ремонтной кампании депутаты с чиновниками от управления ЖКХ решали, какие работы по наказам избирателей можно провести, а какие подождут. Разговор этот оставался «за кадром». Теперь о выполнении наказов говорят публично.

Ещё одна новая тенденция — люди стали часто просить обустроить площадки для выгула животных. Тема острая, в любом дворе найдутся те, кто недоволен поведением соседей, гуляющих с собаками, но за ними не убирающих. Появление мест для выгула собак даст первый шаг в решении проблемы.

Площадки для выгула собак нужны всем

Площадки для выгула собак нужны всем

Либо за местами выгула будут закреплены уборщики, либо хозяева сами вынуждены будут убирать за питомцами.

Сейчас во Владимире есть сознательные собачники, «Призыв» о них писал. Но таких немного. Большинство владельцев животных не заморачивается насчёт оставленных «следов». И уж совсем плохо, если «следы» эти появляются во дворах.

Жители микрорайона Доброе очень надеялись, что всех собачников отправят в дог-парк. Но тот второй год стоит закрытым. Внутри него есть все элементы для занятий и игр для питомцев, но эти новшества от собак и их владельцев отделяет огромный забор без единой возможности за него проникнуть.

Территория дог-парка чистая, нетронутая. А ограждение такое, что любая школа или детский сад позавидовали бы. Им, кстати, куда важнее иметь хороший забор.

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Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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