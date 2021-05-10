Дело обманутых дольщиков из Коммунара дошло до Минкульта

Документы по проблемному дому в микрорайоне Коммунар направили в Минкульт. Речь идет о поправках в региональные нормативные акты, которые касаются ограничений высотности в охранных зонах Владимира. Если в загородном районе повысят этажность, то девятиэтажную новостройку смогут ввести в эксплуатацию. Последние изменения в этот документ внесли проектировщики в конце апреля. Об этом сообщил вице-губернатор Роман Годунин. Он второй год пытается помочь дольщикам из дома № 19 по улице Центральной. На работу архитекторов ушел год. Слишком много зависит от того, где позволят поднять высоту зданий. Многие застройщики заинтересованы в возведении многоэтажных административных, торговых и жилых комплексов.

— Охранные зоны уже устарели, их нужно было пересматривать. Дорожная карта составлена. Как только получим положительное заключение методического совета, документы отправят на историко-культурную экспертизу. После чего мы сможем запустить работу по областному постановлению по охранным зонам. Оно должно стать финальной точкой. Как только его подпишет губернатор, люди смогут полноценно въехать в свои квартиры, — поясняет вице-губернатор области Роман Годунин.

Около 100 дольщиков имеют документы на жилье в новостройке на Центральной, 19 в микрорайоне Коммунар

По всем проектам и разрешающим документам застройщик должен был возвести семиэтажный жилой дом. Он бы стал частью комплекса с видом на пойму реки Клязьмы и на Успенский и Дмитриевский соборы. Все остальные дома успешно сданы и заселены. На детской площадке шумно и весело, парковка заполнена, на окнах – занавески, на балконах – белье. За исключением одного дома. И виной тому два лишних этажа, которые никак не могут узаконить. В проблемной новостройке на птичьих правах рискнули жить 10 семей. Одни только делают ремонт, другие уже живут на постоянной основе. Большинство же дольщиков по-прежнему снимают жилье и ютятся у родных в ожидании ключей от квартир.

В прошлом году дом № 19 по Центральной в Коммунаре внесен в единый реестр проблемных объектов, контролируемый агентством «дом.рф» при Минстрое. Тогда же к решению проблемы подключили и региональные власти. Обсуждались разные варианты: снос лишних этажей, компенсация затрат дольщикам и заморозка объекта. Но самым реальным сочли изменение документа по охранным зонам, который бы повысил этажность в микрорайоне с видом на исторические объекты.

На сегодня в едином реестре проблемных объектов находится 8 жилых домов во Владимирской области. Одни достроены, другие – не до конца или вовсе не продвинулись дальше фундамента. Большинство из них расположены во Владимире. Реальные подвижки есть только по домам в Веризино и на Мира. Застройщикам и конкурсным управляющим дали сроки – до конца 2021 года. «Призыв» снимал репортажи по всем проблемным домам, привлекая внимание властей и общественности. Наша команда будет и дальше следить за развитием событий и постарается помочь дольщикам.