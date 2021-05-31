Дачников Владимирской области предупредили о заморозках

Жителей Владимирской области предупреждают об очередных капризах погоды. В первые дни лета, 1 и 2 июня, на территории региона в ночные и утренние часы ожидаются заморозки. Местами температура может понизиться до -1 градуса. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области.

— Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур, — уточняют в чрезвычайном ведомстве.

Чтобы не остаться без урожая, дачникам рекомендуют предпринять меры по его защите. Для теплолюбивых растений такие температуры губительны. Спасти их можно, укрыв, например, пленкой, нетканым материалом или соломой.

Спасаем клубнику

«Призыв» уже рассказывал, что в этом году из-за аномальной жары раньше срока зацвела клубника. Фотографии цветущей клубники в редакцию прислали садоводы-любители. По словам жительницы Суздальского района, первый цветок она заметила еще 15 мая и очень удивилась. Обычно клубника начинает цвести в конце весны, а спелые ягоды появляются только к школьным выпускным. Если заморозки не навредят урожаю, уже в ближайшее время можно будет лакомиться свежими ягодами.

В прошлом году в Суздальском районе был рекордный урожай клубники. Тогда сладкие ягоды даже с небольшой грядки собирали ведрами.

Погода начала лета напомнит осеннюю

Синоптики поясняют, что пока будет преобладать северная тяга ветров, несущих с собой новые порции воздуха полярного происхождения. Из-за этого столбики термометров останутся на 4-6 градусов ниже положенной нормы.

— Ложкой мёда в эту бочку дёгтя будет постепенное улучшение метеоусловий – осадки не прогнозируются, а солнце чаще станет выглядывать из-за кучевых облаков, — сообщает Центр погоды «Фобос».

Солнце сделает свое дело: каждый день температура будет повышаться. Судя по данным популярных погодных пабликов, в пятницу, 4 июня, уже ожидается +23 градуса. Еще жарче будет к выходным, воздух прогреется до +25 градусов. Осадки не прогнозируются.

— К концу рабочей недели температура уже будет около 25 градусов, и это будет настоящее лето, — заверил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Между тем уже завтра, 1 июня, во Владимирской области стартует купальный сезон. Он продлится все лето, до 31 августа. Подготовка водоемов завершена, безопасным местом для купания назван пока один водоем областного центра – это Семязино, сообщает пресс-служба мэрии.