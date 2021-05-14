Что приготовила жителям области «Ночь музеев-2021»

В этом году акция «Ночь музеев» (6+) пройдет 15 мая. В этот день музеи, картинные галереи и другие культурные учреждения будут работать в вечернее и ночное время. Слоган этого года – «Больше чем музей». Действительно, современный музей – это не просто учреждение, занимающееся сбором, сохранением и демонстрацией исторических ценностей, это территория впечатлений. 15 мая откроются новые экспозиции, пройдут эксперименты на стыке науки и искусства, мастер-классы, концерты, авторские программы и многое другое. Знакомьтесь с подробной программой «Ночи музеев-2021» и составляйте свой субботний маршрут!

Напоминаем, что мероприятия «Ночи музеев» (концерты, мастер-классы, спектакли) будут проходить при наполненности залов на 50%. Количество билетов на отдельные мероприятия ограничено.

Александров

После пандемии вновь появилась возможность пройтись по липовым аллеям «Александровской слободы», посетить ее экспозиции абсолютно бесплатно, послушать музыку, да просто хорошо провести время, выбрав себе занятие по возрасту и вкусу!

Осмотр экспозиций возможен также в форме самостоятельного квеста «Загадки старой Слободы». Маршрутный лист на квест можно приобрести у входа в музей. Цена 150 руб. Победителей ждут призы.

На территория Потешного двора пройдут:

в 18.00 — спектакль-скоморошина «Потеха для смеха». Детский театр «Совенок» (г. Киржач);

в 19.00 — концерт образцового хореографического коллектива «Зарянка» (г. Александров);

в 20.00 — концерт группы «Ретро» (г. Александров);

в 21.30 — огненное шоу «Путь солнца» (г. Владимир).

Владимир

В 19.00 Владимиро-Суздальский музей-заповедник откроет двери для «Ночи музеев». В Палатах представят обновлённую интерактивную экспозицию «Прогулка по старому городу». Одним из заметных событий там же станет научное ток-шоу «Суд над супергероями» от ИЦАЭ, на котором с помощью учёных будет сделана попытка доказать абсурдность существования Стражей Галактики. В 21.30 в Дворцовом зале признанные поэты Игорь Бирюков и Полина Орынянская прочтут свои стихи в сопровождении Камерного струнного оркестра Владимирской филармонии.

В Палатах посетителей также ждут мастер-класс заслуженного художника России Владимира Севостьянова и другие мастер-классы, концерт фольклорного ансамбля «Радуница», кукольные спектакли и авторские экскурсии.

В арке Золотых ворот в 19.00 начнется бесплатная экскурсия на тему: «Александр Невский – великое имя России». В Историческом музее пройдёт увлекательная викторина, а в экспозиции «Старый Владимир» можно будет послушать дуэт «Voice» (скрипка, саксофон).

Музей ложки ждет гостей 15 мая с 18.00 до 22.00. С учетом практически закрытых границ там предлагают отправиться… в путешествие! Ведь музей обладает экспонатами из 160 стран мира, а есть еще и отдельные города, штаты, провинции, достопримечательности… Специально для Ночи музеев в экспозицию будет добавлено более 1000 (!!!) экспонатов из запасников, увидеть которые можно будет совершенно бесплатно.

Никаких экскурсий, никаких лекций — только интерактив! Глобус разделят на мельчайшие частички, чтобы всем-всем хватило места под солнцем. Вы вытягиваете их из дорожного сундучка, и ваша задача — найти в музее соответствующий этой точке на карте экспонат.

А еще вас ждут новые варианты для селфи, а каждый час — бесплатный розыгрыш призов на тему путешествий. В музее можно будет погадать на карточках-гадалочках на тему «Где я проведу отпуск» или принять участие в лотерее «Город моей мечты».

Пылится на полке сомбреро, привезли из Тайланда национальное платье и ни разу не надели? Отличный повод выгулять ваши географические наряды! Приходите в них на Ночь Музеев в Музей ложки, и вы обязательно получите подарочек!

Путешествие начинается от указателя «Музей ложки» и памятника князю Владимиру. C собой берите маску и хорошее настроение. Аксессуары путешественника приветствуются!!!

15 мая «Старая аптека» присоединиться к всероссийской акции. В «Ночь музеев-2021» с 18.00 до 21.00 в музей вход будет свободным для всех желающих! В рамках акции для вас подготовили увлекательный квест «Экспонаты-загадки». Каждый, кто успешно пройдет квест, получит сувенир в подарок!

Вязники

Гороховец

Уже в эти выходные Гороховецкий историко-архитектурный музей изменит график своей работы. Это произойдет из-за проведения акции «Ночь музеев-2021», для которой подготовлена специальная программа с прицелом на семейное посещение.

В 15.00 для юных посетителей на территории Музея купечества (ул. Нагорная, 4) фокусники Роман и Александр подготовили фееричную, эксклюзивную программу с фокусами и иллюзиями «1+1», которая подарит уникальные эмоции удивления.

С 19.00 до 24.00 все экспозиции Гороховецкого историко-архитектурного музея распахнут свои двери, посетить которые предоставляется совершенно бесплатно.

В 20.00 Музей купечества (ул. Нагорная, 4) приглашает посмотреть на то, как «оживают» музейные экспозиции с помощью VR-очков и дополняются в AR-формате.

В 20.00 в Музее технической мысли (ул. Ленина, 83) пройдет программа «Перфоманс в музее» с мастер-классом, где на глазах изумленной публики Художник-Аниматор в реальном времени раскроет великолепные сюжеты с помощью световых кистей и специального холста. Тот, кто не сможет посмотреть шоу в режиме офлайн, может присоединиться к прямой трансляции на официальной странице в ВКонтакте.

Не проспите главное культурное событие весны! Мероприятия проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Количество мест ограничено.

Гусь-Хрустальный

Музей хрусталя им. Мальцовых подготовит детские мастер-классы, экскурсии, концерты. В 18.00 начнётся гала-концерт лауреатов Всероссийского музыкального фестиваля «Мещёрский вернисаж», а в 20.30 будут петь молодые голоса России – лауреаты всероссийских и международных конкурсов Александр Жарёнов и Надежда Красных. В программе – арии из опер, романсы, песни военных лет.

Ковровский район

15 мая в 19.30 в Историко-мемориальном парке города Коврова состоится экскурсия «Тайны старого парка». Предварительная запись — по телефону 8 (49232) 2-27-51 или по электронной почте Ковровского историко-мемориального музея: museum-kovrov@mail.ru.

В рамках «Ночи музеев-2021» Историко-краеведческий музей Ковровского района приглашает на бесплатную музейно-образовательную программу «В гости к композитору С.И. Танееву» в Музей-усадьба Танеевых (с. Маринино, д. 49). В программе: обзорная экскурсия по музею и показ документального фильма о жизни великого композитора. Начало программы – в течение дня с 11.00 до 17.00 по заявкам.

Все желающие могут принять участие в массовой культурной программе «Больше, чем музей», которая пройдет 15 мая в музее «Усадьба двух генералов» (с. Павловское, ул. Школьная, д. 2с) 13.00 до 20.00. В программе: экскурсии в музее, «Крепости-остроге князей Пожарских»; цирковое представление бродячих артистов; шоу мыльных пузырей; мастер-классы; игровая программа в усадебном парке. Цена билета: дети до 18 лет — бесплатно, взрослые – 250 руб.

Муром

Улица Московская

С 18.00 до 24.00 — арт-пленэр и фестиваль рисунка на асфальте; фотозоны и творческие площадки клубов исторической реконструкции «Вареж» и «Железные клены», команды Н. Тиминой «Welcomе», «Хлебной горницы»;

19.30 — выступление духового оркестра войсковой части 11 105 (г. Муром);

20.00 — выступление народного коллектива эстрадного ансамбля «Rio Grande» ДК им.1100-летия г. Мурома;

21.00 — официальное открытие акции «Ночь музеев»;

21.10 — выступление кавер-группы «Джамбо Джаз» (г. Владимир);

22.30 — выступление диджея-саксофониста Евгения Рослякова (г. Нижний Новгород).

Художественная галерея (ул. Первомайская, 6)

С 18.00 до 24.00 — бесплатное посещение экспозиции. Впервые демонстрируются уникальные предметы из собрания графов Уваровых;

18.00 — экскурсия по экспозиции «Русское и западноевропейское искусство XVI — н. XX вв.» и творческий аттракцион «Портрет за пять минут» Марии Майстровой (г. Муром);

19.00 — концерт Светланы Серебряковой (виолончель) и Рустама Насырова (скрипка) (г. Муром);

20.00 — экскурсия по экспозиции «Русское и западноевропейское искусство XVI — н. XX вв.» и мастер-класс по интуитивной живописи художника Анастасии Сидоран (г. Муром);

21.00 — просмотр фильма «Графиня Уварова Прасковья Сергеевна» проекта «Имя. Символ33».

Выставочный центр (ул. Московская, 13)

С 18.00 до 24.00 — бесплатное посещение постоянных экспозиций и новых выставок: «Татьяна Маврина. Из Абрамцева с любовью», «Полхов-Майданская игрушка из собрания Муромского музея»;

с 18.00 до 20.00 — квест «Загадки Ильи Муромца»;

18.00 — презентация выставки «И.С. Куликов — мастер портрета»;

20.00 — обзорная экскурсия по двум экспозициям Выставочного центра.

На экскурсии, мастер-классы, концерт в Художественной галерее и презентацию выставки «И.С. Куликов — мастер портрета» количество мест ограничено. Вы можете заранее записаться по телефону 8 (49234) 3-31-52. Посещение мероприятий акции строго в маске!

Муромцево Судогодского района

В уютном выставочном зале Усадьбы Храповицкого в 18.00 начнётся концерт «Весна. Цветы и птицы». Произведения Грига, Рахманинова, Римского-Корсакова для вас исполнит дуэт Сергея и Алины Васильевых.

Суздаль

В Суздальском кремле, в Крестовой палате, состоится концерт «Волшебная флейта», в котором примут участие Ольга Ивушейкова, доцент Московской консерватории, педагог в МССМШ имени Гнесиных, и Ульяна Живицкая – лауреат международных конкурсов, студентка 2-го курса Московской консерватории. На открытой площадке Архиерейского двора выступит прославленный вокально-хореографический ансамбль «Русь». Примечательное действо подготовили коллеги из Ивановского государственного музея им. Бурылина – «Живой лубок». Костюмированная программа состоится в Выставочном зале кремля в 21.00. Посетителей также ждут экскурсии по кремлю и Рождественскому собору.

Юрьев-Польский

В рамках акции подготовлены временные модульные выставки внутри Георгиевского собора, одна из них посвящена Липицкой битве 1216 года. В её создании принимал участие краевед Сергей Евдокимов, который предоставил часть экспонатов и выступил в качестве консультанта.

«Усы, лапы и хвост — вот мои документы!» — это выставка-фарс, которая рассказывает историю кошки из музея. В шутливой форме вам поведают об очаровательном пушистом коллеге, которая активно принимает участие в работе Юрьев-Польского музея.

Интерактивная выставка «Интересные знакомства» основана на научном исследовании барельефов храма Святого Георгия. В небольшой экспозиции будут представлены реплики камней со стен собора, а также рассказана технология их изготовления в XIII веке.

В качестве развлекательной программы организована фотозона с реквизитом, игры и экскурсии. За музыкальное сопровождение отвечают творческие коллективы РЦКД, которые подготовили особенную литературно-музыкальную программу «Музыка сердца».

Обещаем вам отличное настроение и увлекательную программу!