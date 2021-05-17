Четырёхлетний ребенок пострадал в ДТП на обходе Мурома

ПДД нарушила девушка за рулем «ВАЗа»

Два человека пострадали в ДТП на обходе города Мурома. Медицинская помощь потребовалась 30-летней девушке и 4-летнему малышу. По предварительной информации пресс-службы, водитель ВАЗ-21099 при выезде на главную дорогу не предоставила преимущество в движении автомобилю «Лада-Приора» под управлением 30-летнего водителя. Авария произошла вчера вечером, когда на улице еще было светло и дорога была сухой. Пострадала виновница ДТП и пассажир другой машины. У девушки диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а у ребенка — ушиб мягких тканей лица. Медпомощь им была оказана на месте происшествия.

В период с 11 по 16 мая на дорогах области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

В этих ДТП погибли два человека и 37 участников аварии получили ранения различной степени тяжести, в том числе были травмированы 11 несовершеннолетних.

Иномарка перевернулась в кювете

Водитель не справился с управлением и угодил в кювет. Фото УМВД по Владимирской области

Сотрудники Госавтоинспекции области выявили 57 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия. Полицейские оформили 312 происшествий с материальным ущербом.

О наиболее крупных происшествиях «Призыв» сообщал ранее. Четыре человека пострадали в ДТП на дороге Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма в Ковровском районе. Там водитель иномарки, выехав на встречную полосу для обгона, не рассчитал безопасное расстояние до приближающего транспорта.

В Петушинском районе на федеральной трассе погиб мотоциклист. 39-летний мужчина врезался во впереди идущий автомобиль «Nissan Note».

В кювет на скорости попал автомобиль «Suzuki». 56-летний водитель не справился с управлением, машину занесло, и она перевернулась. Несмотря на серьезные повреждения транспортного средства, сам водитель несильно пострадал. С ушибами его отправили на амбулаторное лечение.

Травмы занимают третье место среди всех причин смертности в России после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В возрастном сегменте людей моложе 50 лет травмы выходят на первое место в качестве причины смертности. Причиной в 70% случаев являются дорожно-транспортные происшествия. Такую статистику озвучили на евразийском ортопедическом форуме.

Автомобиль "скорой" едет по городу

От время прибытия «скорой» зависят жизни многих участников ДТП

Чтобы снизить смертность от ДТП, считают эксперты, нужно оптимизировать работу травматологических центров, активнее применять санавиацию для экстренной транспортировки пациентов с места ДТП. Во Владимире в прошлом году заработала вертолетная площадка на базе областной клинической больницы, в этом году открыть такую же собираются на базе детской больницы.

Авиамедицинские перелёты на территории области обеспечивает АО «Русские вертолётные системы». Специализированный вертолёт оснащён всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе владимирской авиамедицинской бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.

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Анна Тумановская

Фото «Призыва» и пресс-службы УМВД по Владимирской области

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