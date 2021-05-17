Четырёхлетний ребенок пострадал в ДТП на обходе Мурома

Два человека пострадали в ДТП на обходе города Мурома. Медицинская помощь потребовалась 30-летней девушке и 4-летнему малышу. По предварительной информации пресс-службы, водитель ВАЗ-21099 при выезде на главную дорогу не предоставила преимущество в движении автомобилю «Лада-Приора» под управлением 30-летнего водителя. Авария произошла вчера вечером, когда на улице еще было светло и дорога была сухой. Пострадала виновница ДТП и пассажир другой машины. У девушки диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а у ребенка — ушиб мягких тканей лица. Медпомощь им была оказана на месте происшествия.

В период с 11 по 16 мая на дорогах области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

В этих ДТП погибли два человека и 37 участников аварии получили ранения различной степени тяжести, в том числе были травмированы 11 несовершеннолетних.

Сотрудники Госавтоинспекции области выявили 57 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия. Полицейские оформили 312 происшествий с материальным ущербом.

О наиболее крупных происшествиях «Призыв» сообщал ранее. Четыре человека пострадали в ДТП на дороге Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма в Ковровском районе. Там водитель иномарки, выехав на встречную полосу для обгона, не рассчитал безопасное расстояние до приближающего транспорта.

В Петушинском районе на федеральной трассе погиб мотоциклист. 39-летний мужчина врезался во впереди идущий автомобиль «Nissan Note».

В кювет на скорости попал автомобиль «Suzuki». 56-летний водитель не справился с управлением, машину занесло, и она перевернулась. Несмотря на серьезные повреждения транспортного средства, сам водитель несильно пострадал. С ушибами его отправили на амбулаторное лечение.

Травмы занимают третье место среди всех причин смертности в России после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В возрастном сегменте людей моложе 50 лет травмы выходят на первое место в качестве причины смертности. Причиной в 70% случаев являются дорожно-транспортные происшествия. Такую статистику озвучили на евразийском ортопедическом форуме.

Чтобы снизить смертность от ДТП, считают эксперты, нужно оптимизировать работу травматологических центров, активнее применять санавиацию для экстренной транспортировки пациентов с места ДТП. Во Владимире в прошлом году заработала вертолетная площадка на базе областной клинической больницы, в этом году открыть такую же собираются на базе детской больницы.

Авиамедицинские перелёты на территории области обеспечивает АО «Русские вертолётные системы». Специализированный вертолёт оснащён всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе владимирской авиамедицинской бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.