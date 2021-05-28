Четыре владимирских пляжа готовят к купальному сезону

Пляжи Владимира готовят к открытию купального сезона. Их четыре. Они расположены на озере Глубоком, реках Содышке и Клязьме, а также водоеме Семязино. На всех пляжах имеется необходимая для отдыха инфраструктура: кабинки для переодевания, скамейки, грибки, песочницы, туалеты. Предусмотрены также места для занятий спортом и установки торговых павильонов, где отдыхающие смогут приобрести прохладительные напитки.

Всю текущую неделю водоемы обследуют водолазы. Накануне на озере Глубоком они очистили дно от водных растений, коряг, камней и мусора. Ранее подобные работы провели на реках Клязьме и Содышке. 31 мая завершится подготовка пляжа на водоеме Семязино.

По всей области откроют 53 пляжа.

Лабораторные исследования воды и песка на водоемах провели сотрудники областного Центра гигиены и эпидемиологии. В ближайшее время официальные санитарно-эпидемиологические заключения сделает региональное управление Роспотребнадзора. На основании этих заключений на пляжах будет поднят либо желтый флаг, означающий, что купание разрешено, либо черный, запрещающий купание.

В местах, разрешенных для отдыха на воде, будут работать спасательные посты с необходимыми плавсредствами, оборудованием и снаряжением.

— Спасатели, которые будут обеспечивать дежурство на пляжах, прошли дополнительную подготовку по действиям на водных объектах и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, уточняет пресс-служба мэрии.

На пляжах уже был аншлаг

Открытие купального сезона запланировано на 1 июня. Однако прохладное начало лета, о котором предупреждают синоптики, может несколько передвинуть сроки. Впрочем, немало жителей региона уже успели досрочно открыть в этом году купальный сезон. Изнывающие от установившейся после майских праздников аномальной жары владимирцы потянулись к водоемам. Желающих окунуться было много даже в будний день. Холодная вода не испугала отдыхающих.

А пока сотрудники регионального управления МЧС напоминают о правилах безопасности на воде. Купаться в запрещённых местах нельзя категорически, также следует отказаться от употребления алкоголя во время отдыха, а еще внимательно следить за детьми.

При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112.

Одновременно с подготовкой пляжей и расчисткой акваторий инспекторы ведут профилактическую работу с населением. С началом школьных каникул эта работа будет продолжена в детских оздоровительных лагерях.