Четыре человека пострадали в ДТП во Владимире

Сразу четыре человека пострадали в массовом ДТП во Владимире. Авария произошла накануне, около 14.35, на улице Мира у Князь-Владимирского кладбища. По предварительной информации, водитель автомобиля «Kia Rio» 1988 года рождения, двигаясь со стороны улицы Большой Нижегородской в сторону Юрьевской, выехал на полосу встречного движения. Там легковушка столкнулась с движущимися навстречу в прямом направлении автомобилем «Kia Sportage» и «Nissan».

От удара автомобиль «Kia Sportage» столкнулся с движущимся попутно в прямом направлении автомобилем «Volkswagen», сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

В результате ДТП водитель «Kia Rio» госпитализирован. Пассажиры этого автомобиля 1964 и 1991 годов рождения, а также водитель автомобиля «Nissan» направлены на амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП.

В этом году на дорогах области зарегистрировано 470 ДТП с 54 погибшими и 681 раненым. 427 аварий произошли по вине водителей транспортных средств. Из-за пьяных водителей случилось 41 ДТП. В них 8 человек погибли и 66 получили травмы различной степени тяжести.

Аварийные выходные

Прошедшие выходные во Владимирской области отметились несколькими крупными авариями. В одной из них погибла 21-летняя девушка. Она ехала в салоне автомобиля «ВАЗ». Смертельная авария произошла около села Ковардицы Муромского района в субботу вечером.

26-летний водитель «Mazda» при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ», который в это время поворачивал налево. Водитель отечественного автомобиля госпитализирован с серьезными травмами. Шофёр другой машины и 30-летний пассажир отправлены на амбулаторное лечение.

Еще одна крупная авария произошла во Владимире. По предварительным данным, 32-летний водитель «Hyundai» врезался в «Ford». Тот стоял на светофоре перед пешеходным переходом у хлебокомбината на Большой Нижегородской.

После столкновения «Ford» отбросило на встречную полосу, где тот врезался в «Иж», тоже стоявший на светофоре. Машина «Hyundai» после удара выехала на тротуар и врезалась в рекламный щит сзади остановочного павильона.

В полиции подтвердили, что водитель «Hyundai» был в состоянии алкогольного опьянения. «Скорая» потребовалась виновнику аварии. Его госпитализировали. Медпомощь на месте ДТП оказали водителю другой иномарки.