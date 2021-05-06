Четыре человека погибли в ДТП в Меленковском районе

Смертельное ДТП произошло минувшем вечером в Меленковском районе. Погибли сразу четыре человека. Около 20.00 на 73 км автодороги «Касимов-Муром-Нижний Новгород» между деревнями Кесово и Тургенево столкнулись два легковых автомобиля и большегруз.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Mitsubishi», двигаясь в сторону Мурома, совершил выезд на полосу встречного движения. Там легковушка столкнулась с автомобилями «Hyundai» и «DAF» с полуприцепом.

— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Mitsubishi» и трое его пассажиров (предположительно все мужчины) погибли, — сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

По факту ДТП сейчас проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают личности погибших и обстоятельства дорожной трагедии.

В ДТП погибли четыре человека.

После аварии движение на данном участке трассы было перекрыто. Сейчас оно восстановлено.

Ранее «Призыв» сообщал о массовом ДТП в Вязниковском районе. Оно произошло накануне около деревни Коурково. На трассе столкнулись сразу три автомобиля. В результате происшествия пострадали четверо человек, в том числе дети в возрасте 8, 10 и 17 лет. Они были доставлены в медицинские учреждения, сообщает пресс-служба регионального управления УМВД. Об их состоянии ничего не известно. Еще один человек — водитель большегруза — погиб.