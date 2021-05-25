Четвертый класс пожарной опасности ожидается во Владимирской области

Во Владимирской области с сегодняшнего дня и по 27 мая прогнозируется высокий класс пожарной опасности – четвертый. В зоне особого риска — юго-восток и центральные районы региона. Об этом предупреждает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жаркая и сухая погода повышают риски возникновения ЧС, связанных с природными пожарами, переходом огня на частные дома и хозяйственные постройки, уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. В чрезвычайном ведомстве призывают граждан быть бдительнее, чтобы не допустить выжигание травы вблизи населенных пунктов и лесных массивов.

На территории области действует особый противопожарный режим.

Любое разведение огня под запретом. Чтобы оперативно находить нарушителей, организована работа межведомственных оперативных групп. Под особым вниманием садово-некоммерческие товарищества и частные домовладения. Именно там чаще всего фиксируются случаи разведения открытого огня.

На днях рейдовое мероприятие прошло в Суздале. На территории одного из частных домов проверяющие зафиксировали нарушение. Хозяин сжигал мусор на открытой площадке. На него составили административный протокол. Также разъяснительную работу провели с жителями соседних домов.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает об административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. В условиях действия особого противопожарного режима штрафы составляют до 4000 рублей для физических лиц, до 30 000 рублей для должностных лиц, до 40 000 тысяч рублей для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и до 400 000 рублей для юридических лиц (ст. 20.4 КоАП РФ).

Будьте бдительны! При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112.

Похолодание и дожди

По прогнозам синоптиков, первая половина текущей недели пройдет без осадков. Завтра, 26 мая, в дневные часы воздух прогреется до +24 градусов. С четверга начнется небольшое похолодание, а значит, и снижение пожароопасной обстановки. Температура опустится до +21 градуса, и ожидаются дожди. К воскресенью погодные паблики прогнозируют всего +12 градусов. Накануне появилась информация, что в начале июня и вовсе возможны заморозки на почве, но ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец это опроверг. Об этом сообщает ТАСС.

— По моим прогнозам, заморозков не ожидается. Июнь стартует с прохладных позиций — это да. И купальный сезон из-за этого сдвинулся, — сказал собеседник агентства.