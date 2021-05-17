Бывшего декана Владимирского юридического института будут судить за взятку

Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего декана Владимирского юридического института Валерия Морозова. Генерал-майора внутренней службы в отставке обвиняют в получении взятки в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу, — сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Владимирской области.

Валерий Морозов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Следствие считает, что за незаконное денежное вознаграждение, полученное в период с октября 2016-го по октябрь 2018 года, тот обеспечил зачисление гражданина в вуз на заочную форму обучения без сдачи вступительных экзаменов. В последующем также без реального участия студента в образовательной деятельности в документацию вносились сведения об успешной сдаче зачетов и экзаменов. Взяткодатель — житель Московской области, уточнила прокуратура.

Валерий Морозов руководил юридическим институтом ФСИН во Владимире с 1990 по 2007 годы. С мая 2007 года Морозов был директором факультета внебюджетного образования ВЮИ. С октября 2014-го его назначили деканом факультета с полномочиями по приему обучающихся, их переводу с курса на курс, допуску к экзаменам и защите выпускной квалификационной работы.

В тот период, когда Валерий Морозов возглавлял юридический институт, этот вуз стал мощным учебным заведением. Созданный в военном 1943 году, институт только в 1990-2000-е вошёл в число опорных вузов страны, готовящих сотрудников органов внутренних дел и пенитенциарной системы.

Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд города Владимира.

Завершено также расследование уголовного дела в отношении посредника Морозова. Имеется в виду женщина, которая, по версии следствия, передавала взятки. Вину в совершенном преступлении обвиняемая признала полностью, в содеянном раскаялась.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирский юридический институт возглавил бывший подводник. Василий Понкратов прибыл во Владимир из Кирова, где последние 7 лет возглавлял институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний. А впервые Василий Понкратов надел погоны 33 года назад, во время прохождения срочной службы на подлодке Тихоокеанского флота. Сейчас он — полковник внутренней службы, кандидат юридических наук, доцент.