Более семи тысяч владимирских корпоративных клиентов выбрали мобильную связь от «Ростелекома»

Во Владимирской области более семи тысяч корпоративных клиентов используют мобильную связь от «Ростелекома». Только за первые четыре месяца 2021 года количество абонентов увеличилось почти на полторы тысячи. А в целом за последние 12 месяцев абонентская база услуги возросла на 52 процента. Лидерами по использованию корпоративной мобильной связи являются Владимир, Ковров, Муром и Александров. Почти 75 процентов продаж приходится на малый и средний бизнес региона. Услуга наиболее популярна у компаний, занимающихся розничной и оптовой торговлей через интернет. Самыми востребованными тарифными планами стали «Вызов S» и «Бизнес».

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«“Ростелеком” предлагает корпоративным клиентам тарифные планы, которые разработаны с учетом запросов пользователей. Так, в последнее время наблюдается рост мобильного интернета. Именно поэтому наши тарифные линейки включают большой объем передачи данных, который не расходуется на соцсети и мессенджеры. Тарифные планы от “Ростелекома” подойдут как небольшим организациям, так и крупным предприятиям. Для каждого клиента компания может разработать индивидуальное предложение, отвечающее его пожеланиям. Думаю, именно поэтому пакетные тарифы так популярны в корпоративном сегменте. Наши решения помогают клиентам оптимизировать расходы на связь, экономить на звонках и при этом не ограничивать свое общение с партнерами».

Вячеслав Кононов, индивидуальный предприниматель:

«Наш бизнес — это розничная интернет-торговля одеждой и изделиями из кожи. Для работы менеджеров по продажам необходима качественная мобильная связь. Мы выбрали “Ростелеком”, так как нас устраивает наполнение тарифных планов. Мобильная связь провайдера действует на всей территории области, даже в отдаленных населенных пунктах. Удобной опцией оказалось то, что звонки с сотовых номеров на городские телефоны “Ростелекома” являются внутрисетевыми и не тарифицируются. На сегодняшний день у нас подключено 30 сим-карт от ‘’Ростелекома’’. Часть из них используется для работы оборудования, в частности, мобильных онлайн-касс».

Корпоративные клиенты «Ростелекома» могут выбрать один из трех тарифных планов линейки «Вызов». В них включены от 500 до 3 000 минут вызовов на любые номера России, от 500 до 2 000 СМС, от 15 до 35 Гб мобильного интернета. Также клиенты могут самостоятельно настраивать, какую часть средств оплачивает компания, а какую сотрудники.

Более подробную информацию об услугах, тарифах и акциях можно получить на сайте «Ростелекома» или по телефону горячей линии 8 800 200 3000