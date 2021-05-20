Более 20 тысяч владимирских семей ждут перерасчета ежемесячных выплат

Свыше 20 тысяч заявлений от семей с детьми от 3 до 7 лет поступило в департамент социальной защиты Владимирской области для перерасчета ежемесячных выплат. Размер материальной помощи будет зависеть от дохода семей. Многие обратившиеся в департамент семьи претендуют на повышенную сумму господдержки. Комитет по социальной политике Законодательного Собрания обсудил и поддержал дифференцированный подход к выплатам детских пособий. Будет введен базовый размер – 50% от детского прожиточного минимума. Если при выплате этой суммы среднедушевой доход семьи не дотягивает до прожиточного минимума в регионе, то ставка увеличивается до 75%. А если и тогда прожиточный минимум не будет достигнут, то выплата повышается до 100%. Но доход — не единственное условие. Теперь с денежными доходами суммируются имущественные права семьи, как то владение недвижимостью, транспортом.

Сегодня все малообеспеченные семьи получают единую выплату – 50% от детского прожиточного минимума в регионе.

Параллельно меняется порядок учета состава семьи. Если сейчас по достижении 18 лет ребенок считается самостоятельным и его в расчете доходов на члена семьи учитывать перестают, то по новым правилам он «останется в семье» до 23 лет. Правда, только если является студентом-очником.

На сайте департамента соцзащиты размещена подробная информация по расчетам пособия. Приводим ее ниже.

Базовый размер выплаты в размере 50% — это 5647 рублей ежемесячно.

Средний в размере 75% — это 8470,50 рубля.

Максимальный в размере 100% — 11 294 рубля.

На выплату могут претендовать малоимущие семьи, обладающие следующим имуществом и сбережениями:

— одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи – менее 24 кв. м;

— одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи – меньше 40 кв.м;

— одной дачей;

— одним автотранспортным, мототранспортным средством, машиноместом;

— земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га, если участки расположены в сельских поселениях.

Вопрос о введении дифференцированного подхода к детским выплатам будет рассмотрен завтра на заседании Законодательного Собрания. По предварительным расчетам, новая система начисления детских пособий потребует около 241,3 миллиона рублей. Доля софинансирования областного бюджета — 26,5 миллиона рублей.

Также депутаты комитета по социальной политики обсудили возможность повышения выплат для многодетных семей, родивших третьего или последующих детей после 31 декабря 2012 года, с 9588 до 11 294 рублей ежемесячно.

— Принятие закона потребует выделения дополнительных ассигнований на осуществление ежемесячной денежной выплаты на третьего (последующего) ребенка до достижения им возраста трех лет в сумме 145 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета — 129,1 миллиона рублей, из областного — 15,9 миллиона рублей, — поясняет директор департамент труда и занятости населения области Андрей Григорьев.

На сегодня выплаты в регионе ежемесячно получают 7200 многодетных семей.

Ранее «Призыв» рассказывал о новых пособиях, положенных беременным и неполным семьям.