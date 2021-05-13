Более 1600 человек зарегистрировались на Зеленый марафон во Владимире

5 июня во Всемирный день окружающей среды во Владимире на Театральной площади пройдет традиционный девятый по счету «Зеленый Марафон» Сбера (6+).

Для участия в спортивном семейном празднике уже зарегистрировалось более 1600 жителей города.

Гостям мероприятия будут предложены дистанции: 4,2 км и 10 км. Также предусмотрены детские и инклюзивные забеги, дистанция для поклонников скандинавской ходьбы. В течение всего дня для зрителей и болельщиков пройдут праздничные концерты и другие спортивно-развлекательные активности, программа мероприятия дополнится экологическими и благотворительными акциями.

Спортивный городок и развлекательные зоны разместятся на Театральной площади Владимира.

Новшество года – онлайн забеги. В них смогут поучаствовать спортсмены и любители из Коврова, Александрова и Мурома. Для этого потребуется скачать себе на телефон приложение Зеленый марафон (доступно для IOS и Android), зарегистрироваться и зафиксировать свой рекорд с помощью трекера, встроенного в приложение. Сейчас число зарегистрированных участников по этим городам уже приближается к нескольким сотням человек.

Напомним, участие в Зеленом марафоне бесплатное для всех желающих. Возраст и физическая подготовка будущих марафонцев также не имеет значения. Чтобы принять участие в забеге необходима предварительная регистрация на сайте www.greenmarathon.ru.

Для справки: Зеленый марафон – это ежегодная социально-спортивная акция Сбера. В 2021 году марафон пройдёт в 180 городах России и планирует собрать свыше 180 000 участников. Главная цель мероприятия — привлечь внимание к проблемам экологии и рассказать жителям России, как они могут помочь в их решении.