Блеск, разруха и любовь: что стало с усадьбой, где пел Шаляпин и писал картины Левитан?

Эта история началась с мезальянса. На домашнем балу она подала ему белоснежную перчатку. Это означало: руки моей попросишь у отца. Смелый поступок семнадцатилетней Ани Морозовой, старшей дочери богатейшего русского промышленника, старовера, владельца мануфактур в Орехово-Зуево Тимофея Саввича Морозова, и определил ее будущее семейное счастье. Впрочем, за него влюбленным еще предстояло побороться. Ее избранником был Геннадий Федорович Карпов – домашний учитель Морозовых, мещанин, друг Василия Осиповича Ключевского, подающий надежды в научном мире ученый-историк, но за душой у него не было ни гроша. Такому жениху ожидаемо было отказано.

Узнав о том, что отец настроен против свадьбы, Анна сбежала из дома на долгих три недели. Это был немыслимый поступок для юной девушки из семьи староверов, где детей воспитывали в строжайших правилах и полном повиновении. Супруга Тимофея Саввича Мария Федоровна, женщина умная и дальновидная, вмешалась в ситуацию и втайне от мужа купила у помещика Поливанова усадьбу Сушнево в Покровском уезде, записав ее на своего будущего зятя. Таким образом, Геннадий Федорович превратился в жениха «с приданым». Конфликт был исчерпан. И отец разрешил Анне сочетаться браком со своим возлюбленным.

И не зря. Союз оказался очень счастливым. У Карповых родились 15 детей – 9 девочек и 6 мальчиков. Геннадий Федорович сделал успешную карьеру, был профессором Московского университета, дослужился до статского советника, получив наследственное дворянство.

А усадьба Сушнево стала одним из самых богатых дачных мест Подмосковья. Анна Тимофеевна вела хозяйство умело и разумно: по рассказам старожилов, в огромных теплицах здесь выращивали не только традиционные культуры, но даже персики и лимоны, а уж местные огурцы славились на всю округу. Свежее молоко в фирменных бидонах с надписью «Сушнево» ежедневно утренним поездом отправлялось на продажу в Москву. У Карповых была большая конюшня, огромный скотный двор с элитными коровами, которые давали по 1,5 ведра молока ежедневно, пасека на 150 пчелиных семей. Хозяйство было крепкое, а семья дружная.

Да и жизнь в усадьбе была интересной и насыщенной. На рубеже XIX-XX веков в Сушнево любила гостить русская творческая интеллигенция: бывали Чехов, Чайковский, Шаляпин. Часто заезжал брат Анны Тимофеевны – Савва Морозов. Геннадий Федорович Карпов был очень дружен с Василием Ключевским, который даже построил дачу во владениях своих друзей (дачный дом сохранился!). Приезжал и художник Исаак Левитан, он в окрестностях писал свои картины.

Но то было «золотое время» Сушнева. Сегодня от процветающего хозяйства не осталось и следа. Постройки либо находятся в аварийном состоянии, либо разрушены.

С 1921-го и до 90-х годов в Сушнево работал дом отдыха, наследие которого тоже утрачено. Разобраться, что за обветшалые здания скрываются в заросшем парке, без знающего человека невозможно. Мы приехали сюда вместе с владимирским краеведом, учредителем музея «Дом пейзажа имени И.И. Левитана» Владимиром Косярумовым, который водит в усадьбу экскурсии. Он удивился и очень обрадовался, что мы интересуемся именно этим местечком, о котором сегодня мало кто помнит и редко кто спрашивает.

Смотрите, что у нас получилось, и узнаете, где именно Исаак Левитан написал свою знаменитую картину «У омута», какие арии разучивал Федор Шаляпин, прогуливаясь по аллеям старинного парка, где сейчас дача Василия Ключевского, и что за удивительную выставку под открытым небом оформили в полуразрушенном доме прислуги художники объединения «Без названия». Смотрите видео!

В программе:

0:86 — кто владел усадьбой Сушнево в разные годы;

2:40 — уникальные фото из Сушнево, которые хранятся в Доме пейзажа в Елисейково;

3:21 — где и как была создана Левитаном картина «У омута», почему картина и тверская, и владимирская;

6:46 — дом Грибоедовых — самое старое здание усадьбы, что от него осталось;

7:19 — культурная жизнь в Сушнево на рубеже XIX-XX веков;

8:08 — 15 детей, все погодки, как Карповы отмечали дни рождения детей;

8:21 — как мезальянс превратился в счастливый союз;

10:55 — о традиции сажать березы на рождение детей, сколько берез выжило;

11:33 — что осталось от домовой церкви Карповых, при чем тут бильярд;

11: 59 — приглашаем на Мыс Ключевского, где историк работал, и куда делся его рабочий кабинет;

13:27 — узнаете, где в Сушнево сохранилась дача Ключевского и что там сейчас;

14:24 — Шаляпин, Борис Годунов и «поливановские луга»;

15:50 — гуляем по старинному парку;

16:23 — два госпиталя Сушнево, кого и когда здесь лечили;

16:57 — знакомимся с женщиной-космонавтом, последней советской скульптурой, сохранившейся со времен дома отдыха;

18:14 — кто и зачем создал в усадьбе уникальное арт-пространство, что за экспонаты здесь представлены;

20.18 — как связана работа Ани Лялиной «Счастье» с историей любви Карповых-Морозовых.

Первый дом Грибоедовых

Местечко Сушнево меняло владельцев много раз. Одним из первых хозяев был боярин Плещеев. С XVII века этим землями владели три поколения Грибоедовых. Оно было даже записано на имя писателя и дипломата Александра Сергеевича, усадьбу ему подарила одна из бабушек – Прасковья Васильевна, которая была родом из соседней деревни Ючмер и, в свою очередь, получила усадьбу в качестве приданого.

Грибоедовы и построили в середине XVIII столетия первый господский дом с колоннами, который каким-то чудом выстоял до наших дней. Правда, сегодня памятник регионального значения находится в ужасающем состоянии. Не так давно с дома украли кровлю, и теперь постройка фактически обречена на гибель.

Именно в этом доме в 1812 году лично Александр Сергеевич Грибоедов, будучи совсем молодым человеком, на свои личные средства организовал госпиталь, где лечили воинов Отечественной войны 1812 года.

А с 1941-го до 1945 год в Сушнево был вновь развернут госпиталь (эвакогоспиталь № 3003), только от ран в нем уже восстанавливали солдат и офицеров Великой Отечественной. В этом госпитале все четыре военных года работала санитаркой моя бабушка – Елизавета Ивановна Новицкая. Как и ее односельчанки, на работу она приходила из соседней деревни Аббакумово.

Главный дом сгорел

В 1809 году Грибоедовы продали свои владения предводителю покровского дворянства помещику Поливанову (Александр Сергеевич Грибоедов организовывал госпиталь уже с его разрешения). Последними владельцами Сушнево стала семья Карповых-Морозовых, которые вдохнули в это место особую энергетику счастья, любви, творчества и материального благополучия. Безусловно, это были лучшие годы в жизни усадьбы.

Главный дом не сохранился. Он был деревянным, трехэтажным. Строили его разные владельцы. Изначально одноэтажное строение поставили Грибоедовы, Поливановы надстроили второй этаж, а Карповы добавили мансарду. Вот так получилось три этажа. Однако уже во времена дома отдыха (1934 году) барский дом сгорел.

От строения остался только фундамент и цокольный этаж. Позже на старом фундаменте возвели новый дом, где долгое время «жили» клуб и библиотека. Каким-то образом в 90-годы здание с землей было продано в частные руки. И теперь это обычная дача москвичей. Примечательно, что нынешние хозяева не знали, что их дом стоит на историческом фундаменте. Теперь узнали. Но это вряд ли что-то изменит.

Чайный домик и «детские» березы

Семейные праздники во владениях Карповых очень любили и часто устраивали. А учитывая количество детей, дни рождения отмечали, без преувеличения, каждый месяц.

Для этих целей Анна Тимофеевна распорядилась построить специальный Чайный домик, где и проходили торжества для именинников. Это здание сохранилось, но находится в полуразобранном состоянии. И отметить тут день рождения уже вряд ли получится…

Была в семье и очень трогательная традиция, связанная с рождением детей. Появление каждого ребенка (а все дети были погодками) отмечали посадкой березки. Всего берез было 15 (по количеству детей в семье). Есть старая фотография, где деревья встали в хоровод, как будто собрались спеть «Каравай» очередному новому человеку, пришедшему в этот мир.

Сегодня от этого трогательного хоровода не осталось и следа. Практически все деревья, посаженные Карповыми, погибли. Осталось всего одна березка, рядом с которой свалены обломки погибших деревьев.

В Сушнево много таких деталей, когда ты отчетливо понимаешь, что связь времен в этом уникальном пространстве нарушена, культурный код сломан, а разруха и запустение давно стали нормой жизни. Но все равно здесь нет ощущения безысходности, вероятно, это связано с той волшебной энергией счастья, которую оставили после себя последние владельцы усадьбы и которая ощущается даже через столетия. Ведь их семья была полной чашей и примером тому, что любовь может преодолеть все.

Круглый парк

Из соседних деревень старинный сушневский парк, расположенный на естественном холме, выглядит круглым, как будто специально посаженным. Однако это не так. Еще со времен помещика Плещеева здесь был смешанный лес. И только во времена Карповых он стал парком. Анна Тимофеевна любила порядок и красоту во всем: по ее распоряжению были посажены липы, вязы, лиственницы, березы, появились аллеи с удобными дорожками, по которым неспешно прогуливались знаменитые гости усадьбы.

Сегодня сохранились три аллеи: березовая, липовая и смешанная. От былого порядка не осталось и следа: парк не только зарос, но и завален мусором. Однако аллеи и величественные вековые деревья сохранили свою красоту. И гулять здесь по-прежнему приятно.

То церковь, то бильярдная

Как мы уже отмечали, Анна Тимофеевна Морозова была из семьи староверов, но, выйдя замуж, она стала посещать обычную церковь и молиться по новым правилам. В усадьбе Карповых был даже построен свой домовой храм, куда приезжал священник и проводил службы.

Как ни странно, здание церкви сохранилось. Вероятно, потому, что было оно сложено из добротного кирпича, который, скорее всего, был произведен на кирпичном заводе Карповых, работавшем в соседнем Болдино. Однако сегодня, глядя на эту небольшую постройку, никогда не догадаешься, что это бывший храм: купола и креста здесь давно нет. Во времена дома отдыха здесь была бильярдная, об этом нам рассказали старожилы.

А в прошлом веке домовой храм выглядел вот так. Это уникальное фото сохранилось в музее «Дом пейзажа»:

Храм Карповых в Болдино

А на станции Болдино Карповы построили церковь Боголюбской иконы Божией Матери. Геннадий Федорович в то время уже тяжело болел и не вставал, но мечтал наблюдать за строительством. Тогда Анна Тимофеевна велела прорубить от Сушнево до Болдино просеку (это примерно три километра).

Так, чтобы любимый муж мог видеть церковь из своей комнаты в господском доме, где он провел последние дни своей жизни. Геннадий Федорович скончался в 1890 году, освящение церкви произошло в 1891-м. Карпов завещал, чтобы его похоронили именно в ней, что и сделали его родные.

Однако храм был варварски разрушен в советское время. И среди местных ходят легенды о том, что прах хозяина усадьбы был осквернен: могилу вскрыли и с истлевшей руки покойного якобы сняли золотые часы. Правда это или нет, сейчас уже вряд ли мы узнаем. Но существуют разночтения и в том, что же дальше случилось с останками Геннадия Федоровича. По одной из версий, их перезахоронили в Москве, однако родственники не подтверждают этой информации: они просто не знают, где находится новая могила. Вторая версия утверждает, что захоронение так и осталось на том месте, где некогда стоял храм. Но где именно находилась могила, сегодня неизвестно.

Сегодня место, где, по рассказам старожилов, находился храм Карповых, – это небольшая площадка, отмеченная памятным крестом.

Кстати, в местной краеведческой литературе мне попадалась информация, что на месте старого храма построили сарай для хранения шишек. И, действительно, мы его обнаружили.

А памятный крест установил удивительный человек – Николай Михайлович Кораблин, с которым мы познакомились совершенно случайно, когда пытались попасть на территорию нового храма в Болдино. Выяснилось, что он своими силами вот уже около 20 лет восстанавливает приход церкви Боголюбской иконы Божией Матери. Церковь не повторяет свою историческую преемницу: это абсолютно новое здание необычной формы, в котором уже проходят богослужения. Вот такая интересная и, хочется верить, закономерная преемственность.

Шестигранный кабинет и дача Ключевского

Но вернёмся в конец XIX – начало XX века, когда в Сушнево приезжали знаменитые писатели, художники, музыканты. И с этим временем связано сразу несколько интересных историй. Как мы уже говорили, Геннадий Федорович Карпов дружил с Василием Осиповичем Ключевским, который часто приезжал в эти места.

И так ему в Сушнево понравилось, что он попросил у Карпова выделить участок земли под строительство дома. Хозяева не отказали. И Василий Осипович построил на берегу Пекши крепкий пятистенок, где вплоть до своей смерти в 1911 году проводил лето с семьей. После революции этот дом был передан местному сторожу и перенесен в совершенно другое место. Самое интересное, что это здание сохранилось практический в нетронутом виде. Была утрачена только веранда.

Сегодня это тоже дача. Но уже не Ключевского, а жителей столицы, которые с удивлением узнали об истории своей недвижимости. Очень жаль, что память о Василии Осиповиче никак не увековечена во Владимирской области, ведь в доме можно было бы создать мемориальный музей.

Интересно, что свои труды историк создавал в необычном кабинете, который располагался на высоком берегу Пекши. Сегодня это место называют Мысом Ключевского.

Здесь стояла красивая шестигранная беседка с огромными окнами, где и работал ученый. Есть мнение, что в советское время беседка была утрачена. Но во время съёмок нашей программы с высоты мы заметили на территории одного из частных домовладений беседку шестигранной формы. Возможно, это она и есть? В этом вопросе нам предстоит тоже разобраться.

Тайна написания картины «У омута»

Еще одна сушневская история связана с Исааком Ильичом Левитаном, который написал в этих местах не одну картину, но это отдельная тема для разговора.

Мы же сегодня попытаемся разгадать загадки создания знаменитой картины «У омута», которая датируется 1892 годом.

В статье «Усадьба у Пекши» В.С. Лизунов упоминает, что она была написана Левитаном в месте впадения Пекши в Клязьму (это примерно 20 км от Сушнево). Никаких уточнений и доказательств этому в тексте не приводится. Конечно, мы сразу задали вопрос нашему эксперту Владимиру Косярумову, который указал на совершенно иное место. По его мнению, «У омута» написана в Костерево, под стенами старинного Крестовоздвиженского храма.

В 1891 году Левитан, который был частым гостем в Покровском уезде и обычно жил в Городке, приехал на дачу к Ключевскому в Сушнево, чтобы поохотиться на вальдшнепов. Приятели заехали в Костерево к местному священнику, который дружил с Ключевским.

И, по воспоминаниям современников, именно тогда Левитан приметил с высокого берега Большой Липни, на котором и стоит храм, удивительной красоты затон.

Неподалеку располагались сразу две мельницы.

Художник достал карандаши и альбом, которые всегда носил с собой, и сделал быстрый набросок. Затем Исаак Ильич уехал в Тверскую губернию, где завершил работу над полотном «У омута».

Картину «У омута» выставили на продажу на XX передвижной выставке в феврале 1892 года, где ее приобрел за 3500 рублей Павел Третьяков.

Однако художник Иван Репин, который был консультантом у Третьякова, забраковал воду на картине, попросив передать Левитану, чтобы тот доработал полотно. Левитан, который в то время вновь приехал в Покровский уезд, тут же ответил в письме, что все переделает на имеющейся натуре, то есть у того самого затона на речке Большая Липня. Просто переписать воду не получилось, фактически картину пришлось создавать заново. В итоге нетронутыми остались только бревна. История о том, как Левитан сидел в своей знаменитой черной рубахе и работал на холмике под зонтиком, до сих пор в этих местах передается из поколения в поколение. Сегодня факт, что картина «У омута» — и владимирская, и тверская, можно считать доказанным. И это заслуга нашего эксперта, увлеченного краеведа, который много лет изучает факты биографии Левитана, связанные с Покровским уездом, — Владимира Ивановича Косярумова.

Бас Шаляпина заставлял бросить работу

И последняя история из прошлого усадьбы связана с именем великого Шаляпина. Начало XX века. Федор Иванович начинает работу над ариями из оперы Мусоргского «Борис Годунов».

Певец крайне ответственно относится к вхождению в образ и даже обращается за помощью к историку Василию Ключевскому. Тот приглашает его к себе на дачу — в усадьбу Сушнево, где певец проводит около двух недель. Приятели подолгу прогуливаются по тенистым аллеям старинного парка Карповых, где Ключевский подробно рассказывает артисту об эпохе, традициях того времени, о личности Бориса Годунова. Современники рассказывали, что примерно в 4 утра певец выходил на возвышенность около старого дома Грибоедовых, где Анна Тимофеевна устроила гостевой дом, и распевался.

Шаляпинский зычный бас далеко разносился над просторами «поливановских лугов», где ровно на 40 минут (именно столько длилась утренняя репетиция) вставала работа. Крестьяне садились на землю и слушали, слушали, слушали… Место, где распевался великий Федор Иванович, сегодня условно называют Мысом Шаляпина.

«Давно желанная»

Как видим, от былых времен до нас дошли лишь немногие здания усадьбы и дома отдыха. В относительно «живом» состоянии находятся только домик Ключевского и здание почты, которую построила еще Анна Тимофеевна Карпова. Кстати, почта до сих пор здесь и находится.

Остальные постройки представляют собой жалкое зрелище. Заходить в них просто опасно. И вам это делать мы категорически не рекомендуем.

Но каково же было наше удивление, когда зимой в полуразрушенном доме прислуги усадьбы Карповых, от которого в буквальном смысле остались одни стены, мы обнаружили… необычное арт-пространство.

Мы нашли авторов этого перфоманса еще зимой и пригласили их на майские съемки. Аня Лялина и Максим Амельченко представляют арт-сообщество «Без названия», которое летом 2020 года и организовало в Сушнево выставку под открытым небом «Давно желанная».

Название не случайно: такой рекламный плакат представлял в начале прошлого столетия продукцию усадьбы Сушнево на одной из продуктовых ярмарок. В создании арт-пространства приняли участие более 20 художников со всей России. Ребята жили и работали в усадьбе около месяца. Совместными усилиями было создано более 16 экспонатов. Как видите, и сегодня Сушнево привлекает творческих людей.

— Это место настолько богатое контекстами и историей, к которому имеют отношение такие громкие имена: Чехов, Левитан, Грибоедов. Работать тут нужно было с пространством очень деликатно, в него невозможно вмешаться. Требовалось аккуратное и внимательное отношение, — отмечает Аня Лялина.

И, действительно, все экспонаты так или иначе связаны либо с пространством дома прислуги, либо с историческими контекстами самой усадьбы.

Вот, например, центральная композиция выставки — «Счастье». По словам художницы, эта работа связана с невероятной историей любви Анны Морозовой и Геннадия Карпова, которые сумели сохранить, защитить и пронести свою любовь через всю свою жизнь. И только смерть разлучила их… «Счастье» собрано из осколков посуды, найденной в усадьбы. И этот белый овал с небесно-голубой надписью, в которой как будто отражается весеннее небо, говорит нам, что судьба человека в его руках, что любовь побеждает все. И так будет всегда. И теперь, зная историю этого удивительного места, этому веришь…

Вот такой неоднозначной, насыщенной множественными историческими и смысловыми пластами получилась сегодняшняя «Точка на карте». Есть над чем задуматься. Согласитесь, мы не в силах восстановить усадьбу в материальном мире, но мы попытались восстановить историю этого удивительного места, где много лет жила любовь Карповых-Морозовых, где творил Левитана и пел Шаляпин, где выхаживали от ран бойцов Великой Отечественной войны, где восстанавливали здоровье отдыхающие со всей Владимирской области и оставили свой след творческие люди уже XX века. Очень хочется надеяться, что блистательная и счастливая история Сушнево продолжится. А с разрухой рано или поздно будет покончено…

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