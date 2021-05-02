Благодатный огонь к Пасхе доставят во Владимир

Благодатный огонь из Иерусалима доставят во Владимир на Пасху. Встреча Святого пламени запланирована сегодня, 2 мая, в 16 часов. Верующие смогут приобщиться к этому великому чуду около Успенского собора рядом с колокольней. Планируется, что Благодатный огонь встретит митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

Прикосновение к святыне

Верующим пламя передадут протоиереи. По три священнослужителя расположатся с каждой стороны от Благодатного огня и будут зажигать лампадки и свечи. Есть поверье, что Благодатный огонь не обжигает рук. Прикоснуться к святыне по традиции приходит много людей.

Благодатный огонь выносят из гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу, накануне православной Пасхи, в храме Воскресения Христова в Иерусалиме .Это символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.

В отличие от прошлого года, сейчас встретить Благодатный огонь разрешено в присутствии верующих. Но из-за коронавирусных ограничений программа торжеств всё-равно будет скорректирована. Так, в прежние времена в Светлое Христово Воскресенье пламя раздавали жителям областного центра у Золотых ворот. Встретить одно из чудес собирались сотни верующих. По этому случаю перекрывали центр Владимира. На этот раз все будет скромнее.

Встреча Благодатного огня намечена на 16:00.

Впервые отойти от плана праздничного мероприятия пришлось в прошлом году. Благодатный огонь просто доставили в Успенский собор. Оттуда он разошелся по всем приходам епархии.

Пасха пройдет традиционно

Пасха в этом году пройдет без ограничения по количеству прихожан. Но верующим придётся соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а помещения храмов предварительно продезинфицируют. Региональное управление Роспотребнадзора призывает соблюдать простые правила, чтобы после праздничных дней в регионе не было роста числа заболевших.

2 мая в областном центре на Улыбышевское кладбище на погост в Байгушах пустят пять дополнительных автобусов. Отходить они будут из разных точек Владимира:

«Площадь Победы — кладбище Улыбышево» — с 06.30 до 10.30

«Суздальский проспект, 5 — кладбище Улыбышево» — с 06.30 до 10.30

«Улица 2-я Никольская (сквер) — кладбище Улыбышево» — с 06.30 до 15.30

«Улица Гагарина, д. 10 — кладбище Байгуши» — с 06.30 до 15.30

«Кладбище Улыбышево — кладбище Байгуши» — с 7.00 до 15.00

Проезд до кладбища Улыбышево обойдется в 55 рублей. Билет до кладбища Байгуши будет стоить 40 рублей. За эту же сумму можно добраться от одного кладбища до другого.