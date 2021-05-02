Благодатный огонь к Пасхе доставят во Владимир

Встреча запланировала около Успенского собора

Благодатный огонь из Иерусалима доставят во Владимир на Пасху. Встреча Святого пламени запланирована сегодня, 2 мая, в 16 часов. Верующие смогут приобщиться к этому великому чуду около Успенского собора рядом с колокольней. Планируется, что Благодатный огонь встретит митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

Прикосновение к святыне

Верующим пламя передадут протоиереи. По три священнослужителя расположатся с каждой стороны от Благодатного огня и будут зажигать лампадки и свечи. Есть поверье, что Благодатный огонь не обжигает рук. Прикоснуться к святыне по традиции приходит много людей.

Благодатный огонь выносят из гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу, накануне православной Пасхи, в храме Воскресения Христова в Иерусалиме .Это символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.

Благодатный огонь передадут в приходы епархии.

В отличие от прошлого года, сейчас встретить Благодатный огонь разрешено в присутствии верующих. Но из-за коронавирусных ограничений программа торжеств всё-равно будет скорректирована. Так, в прежние времена в Светлое Христово Воскресенье пламя раздавали жителям областного центра у Золотых ворот. Встретить одно из чудес собирались сотни верующих. По этому случаю перекрывали центр Владимира. На этот раз все будет скромнее.

Встреча благодатного огня

На встречу Благодатного огня приходили сотни верующих. Фото «Призыва»

Встреча Благодатного огня намечена на 16:00.

Впервые отойти от плана праздничного мероприятия пришлось в прошлом году. Благодатный огонь просто доставили в Успенский собор. Оттуда он разошелся по всем приходам епархии.

Пасха пройдет традиционно

Пасха в этом году пройдет без ограничения по количеству прихожан. Но верующим придётся соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а помещения храмов предварительно продезинфицируют. Региональное управление Роспотребнадзора призывает соблюдать простые правила, чтобы после праздничных дней в регионе не было роста числа заболевших.

На Пасху отменили ограничения по числу верующих.

2 мая в областном центре на Улыбышевское кладбище на погост в Байгушах пустят пять дополнительных автобусов. Отходить они будут из разных точек Владимира:

«Площадь Победы — кладбище Улыбышево» — с 06.30 до 10.30
«Суздальский проспект, 5 — кладбище Улыбышево» — с 06.30 до 10.30
«Улица 2-я Никольская (сквер) — кладбище Улыбышево» — с 06.30 до 15.30
«Улица Гагарина, д. 10 — кладбище Байгуши» — с 06.30 до 15.30
«Кладбище Улыбышево — кладбище Байгуши» — с 7.00 до 15.00

Проезд до кладбища Улыбышево обойдется в 55 рублей. Билет до кладбища Байгуши будет стоить 40 рублей. За эту же сумму можно добраться от одного кладбища до другого.

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Полина Тарбеева

Фото: «Призыва»

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