Бездумная обрезка деревьев превращает город в парк ужасов

Четырехметровые пни появляются на владимирских улицах с приходом весны. Это коммунальные службы обезглавливают деревья, называя варварский процесс кронированием. Про то, как выполняется правильная работа с городскими деревьями, кто такие арбористы, почему существующая обрезка деревьев опасна, и что нам со всем этим делать, читайте в материале «Призыва».

Попробуйте написать слово «кронирование» в сообщении. Вероятнее всего, автозамена исправит вам его на «клонирование». Именно так она поступила со мной. Не припомню, когда в переписке я в последний раз касалась темы клонов, но, вероятно, темы крон я не касалась никогда. Короче, я предложила общественнику Артему Чернею обсудить вопрос клонирования во Владимире, чем его сильно удивила. А когда недоразумения, вызванные автозаменой, были сняты, настало время Артема удивлять меня. Он предложил встретиться на аллее зомби.

Артем Черней — урбанист, основатель общественного движения «Владимир будущего». Выступает за развитие города Владимира в современном ключе.

Аллея зомби

Аллеей зомби Артем назвал аллею вдоль Октябрьского проспекта, вниз от «Белого дома». Такое имя ей дала его 6-летняя дочка. Кронированные деревья вдоль пешеходной дорожки действительно напоминают руки, которые лезут из-под земли.

— Мы в шутку стараемся пробежать эту аллею. Это такая игра, конечно же, — рассказывает Артем Черней. — Тем не менее какой-то элемент правды в ней есть. Это место, которое хочется быстрее покинуть.

По этой аллее некомфортно гулять. Находясь там, чувствуешь себя среди каких-то скелетов. Обрезанные деревья не защищают от шума и грязи дороги. А это, между прочим, одна из функций зелёных насаждений в городе. Дерево, посаженное в правильном месте и подстриженное нормальным, а не варварским способом, снижает уровень шумового загрязнения на оживленных перекрестках и ограждает пешеходов от грязи и пыли проезжей части.

Владимир на самом деле не такой уж зеленый, каким может показаться на первый взгляд. Ежегодно каждый российский город оценивают эксперты. По результатам публикуется индекс качества городской среды, состоящий из шести критериев. Это деловая инфраструктура, жилье, дороги, общественные пространства, досуг и озеленение. По каждому пункту город может набрать до ста баллов. Озеленение во Владимире год от года имеет очень низкие показатели. В 2020-м — 18 баллов из 100.

— Очень важно, чтобы у человека была возможность прикоснуться к природе каждый день. Для контакта с природой не нужна какая-то специальная поездка за город. И в этом контексте недооценивается роль деревьев, роль зелени в целом, в городе. Деревья, зелёные насаждения — это одна из неотъемлемых частей городской среды. И город не должен превращаться в заповедник из бетонных стен и асфальта, — говорит Артем Черней.

Обезглавливающее кронирование

Кронирование в том виде, в каком оно существует во Владимире, озеленению города не способствует. Посчитать сложно, статистику такую никто, разумеется, не ведет. Но складывается, ощущение, что из обрезанных по весне десяти деревьев одно-два погибают. Вот, к примеру, дерево с улицы Северной не выдержало очередной стрижки и стоит сухим пеньком уже второй год.

Похожая судьба может ждать и четыре дерева, росшие вдоль дома № 14 по улице Северной. Обратила внимание «Призыва» конкретно на этот случай наша коллега София Шепеля. Она живет в этом самом доме.

— Я заметила, что деревья на улице больше не будут выглядеть так, как раньше. Их кронировали, но, если посмотреть определение слова «кронировать», я как-то сомневаюсь, что оно имеет отношение к тому, что сделано. Остались четырехметровые пеньки без сучьев.

Профессионалы называют такое кронирование обезглавливающим. Оно, вообще-то, давным-давно запрещено во всем мире и не имеет никакого отношения к правильной обрезке городских деревьев.

— Так работать с взрослыми растениями вообще нельзя,- объяснила педагог владимирской станции юннатов Елена Макарова, — просто взяли и грубо снесли крону. Чем оно будет питаться?

Начиная с конца лета, растение делает запасы во всех своих частях: в ветках, стволе, корнях… Деревья с улицы Северной лишили запаса питательных веществ, причем очень сильно. На деревьях вокруг обезглавленных потихоньку начинают распускаться почки, появятся листья, которые тоже служат для питания растения. А эти деревья спилили, чем очень сильно их ослабили в весенний, и так не самый простой период их жизни.

Это же некрасиво

Почему-то в разговорах об озеленении и вообще о городе часто забывают об эстетике. Мол, ну растут тут страшненькие деревья, а могло бы их вообще не быть. Риторика, как из старого анекдота «а могли бы ножичком по глазам», не годится для развития современной городской инфраструктуры, считает Артем Черней.

— В конце концов, это просто красиво. Деревья и кусты украшают город. В тот момент, когда мы выбираем место для отдыха, мы все-таки выбираем глазами, мы все-таки хотим поехать туда, где красиво. А наличие зелени, растений – один из важных факторов. И дети в такой красивой, гармоничной среде вырастают красивыми, гармоничными личностями. В принципе, это дети, которые раскрываются, что ли, более полноценно.

Красивая изначально аллея на Северной, где деревья были природной формы, сейчас изуродована. По остальным растениям видно, что за ними ухаживали, подстригали, лечили. А четыре тополя выбиваются из общей картины. Если они переживут эту весну, то летом листьев на них будет значительно меньше, чем на соседних. Местные жители будут идти по улице, «наслаждаясь» видом проплешины.

Еще одна проблема с владимирскими деревьями в том, что большинство их старые. По-хорошему, сейчас нужно сажать молодые растения с тем, чтобы впоследствии они заменяли старые.

— Начинать формировать дерево нужно с молодого возраста. Тогда растению можно придать нужную, индивидуальную форму и оставить его здоровым. У нас опять же приступают к работе с растениями, когда они уже старые. И вместо интересных городских форм получаются какие-то пенечки. Как правило, у городских властей времени на эту работу совершенно нет, и это совсем уже другие суммы по сравнению с теми, что тратятся на кронирование сегодня, — объясняет Елена Макарова.

Тут пень, тут тоже пень

Соня Шепеля совершенно правильно сомневалась в том, что обрезка дерева «под пень» является кронированием. В «Википедии» написано, что кронирование — это работы по формированию новой кроны дерева. Формированию… новой…

Кронирование — это нормальная практика. Она предполагает несколько целей: снижение высоты очень крупного дерева, уменьшение объемов, создание скульптуры из дерева или куста. При помощи этой процедуры можно придать дереву индивидуальную форму, подчеркнуть его особенности. Растение в этом случае выступает как художественное произведение.

— Скажем так, этой особенности ландшафтного дизайна, наверное, нет ни в одном учебнике, но, тем не менее, она уже давно стала характерной чертой городского ландшафта Владимира. И мне очень интересно, кто это проводит. Сомневаюсь, что это действительно какой-то дипломированный специалист. «Садовод» или «ландшафтный дизайнер» может руководить этим издевательством над деревьями, — говорит София Шепеля.

Человек, который профессионально занимается кронированием деревьев, называется арборист. Арбористика — в широком смысле слова, это наука про деревья и про работы с ними при помощи альпинистской техники.

Арбористы имеют специальную подготовку. Они умеют работать с высокими деревьями и знают, как работать с разными породами. Ведь какие-то деревья обрезать можно, а какие-то нет. Это профессионалы, которые знают все тонкости растений. Получить сертификат арбориста непросто, и их услуги тоже стоят недешево. Во Владимире обрезкой деревьев в основном занимаются коммунальные службы, которые выполняют работу согласно требованиям заказчика. Зачастую такие работы наносят существенный вред растению.

— В «правильном мире», там, где все делается по правилам, существуют специалисты по уходу за деревьями, которые выезжают, оценивают состояние дерева, оценивают состояние веток и принимают решение, от каких веток нужно избавиться, какие нужно спилить, какие нужно оставить. Но, судя по тому, что мы наблюдаем, есть ощущение, что все-таки у нас в городе большой дефицит таких специалистов. Потому что мы не видим какой-то выборочной работы. Какой-то точечной, мы просто видим, что деревья просто лишаются всех веток, — рассказывает Артем Черней.

Кто виноват

Обрезкой деревьев во Владимире занимается МКУ «Благоустройство» — муниципальное предприятие. Во дворах за состояние зелени отвечают управляющие компании и ТСЖ. Прежде чем спилить дерево на придомовой территории, должно быть проведено собрание жильцов. Решение должно быть коллективным. Соня ни в каком собрании не участвовала и вообще не слышала, чтобы такое проводилось. Ее соседи тоже.

— Эти деревья никому не мешали. Это южная сторона, они нам летом тень давали и от дорожной пыли защищали. Как теперь будет – непонятно,- жалуется жительница дома № 14 по улице Северной. Ее окна как раз выходят на проезжую часть, туда, где росли деревья.

Среди жильцов этого дома ходят слухи, что обрезку заказали одни из соседей. Они даже сказали, из какой квартиры. На звонок нам не открыли. Жители уверены, что те просто пригласили частную контору с автовышкой, которая и спилила деревья. В управляющей компании, курирующей дом, от комментариев отказались.

— Насколько я понимаю, частное лицо не может принимать решение о спиле дерева. Конечно же, для этого нужно получить специальное разрешение от администрации города, то есть, если такого разрешения нет, если документы не оформлены, то, конечно же, это то, что нужно расследовать, и лица, которые заказали подобные услуги, нужно, конечно же, привлечь к ответственности, — говорит Артем Черней.

Если набрать в поисковике «спилить дерево Владимир», первые ссылки ведут на АВИТО. Среди перечисленных работ конторы — опилка, обрезка и кронирование. На звонок ответил Станислав, который подтвердил, что без решения управляющей компании или городской администрации нормальные организации работать не будут.

— Штраф за такие дела может доходить до трехсот тысяч рублей, — рассказал по телефону Станислав. А вообще кронирование одного такого высокого дерева стоит около шести тысяч рублей.

То есть все-таки без деятельности управляющей компании на улице Северной не обошлось и спрашивать нужно с них. А то, что подобным образом обезглавливаются деревья по всему городу, спросить нужно у администрации, чем мы прямо сейчас и занимаемся. «Призыв» получил разрешение на интервью с главным экологом Владимира Сергеем Сухопаровым. Его, а также большой специальный репортаж на эту тему мы выложим во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и на Youtube» на следующей неделе. Подписывайтесь, если еще этого не сделали.

Опасные побеги

Даже если мы закроем глаза на красоту и эстетику городского пространства и с закрытыми же глазами будем ходить мимо страшных деревьев, проблемы на этом не закончатся. Обезглавливающее кронирование опасно не только для растений. В результате на дереве вырастают ветки особого типа, которые легко ломаются и падают на машины и головы людей.

— Кроме того, образуется много жировых побегов, с очень длинными междоузлиями, крупными листьями, которые плохо крепятся к стволу. Можно сказать, что это аварийная идея: они уже больные, ветвь слабо крепится, они в любом случае представляют опасность, — объяснила Елена Макарова.

Одна из главных владимирских проблем в вопросе обрезки деревьев, по мнению Елены Макаровой, — это нерегулярность. Было бы все намного проще, не было бы таких раздоров, такого негатива, если бы работы по кронированию, по снижению высоты, по уменьшению габаритов проводились ежегодно.

— Растение — это живой организм, оно растет, дает побеги. Если это запустить, то, конечно, дерево поднимется значительно. Через пять-десять лет люди спохватываются, подступают с пилами – на дереве образуется огромная рана. Оно некрасивым получается, заболевает.

Будете на проспекте Ленина, посмотрите по сторонам. Там когда-то была выполнена обрезка. Потом на пнях выросли длинные побеги, которые сейчас превратились в огромные толстые ветви. Выглядит это так, будто дерево выросло на дереве.

Кронировать деревья обезглавливающим способом во Владимире будут и дальше, потому что это просто, понятно и дешево. Решить же проблему можно только всем вместе. Освещение в СМИ, жалобы в администрацию. Увидите, что кто-то обрезает дерево, спросите его, на каком основании он это делает. Уточните в своей управляющей компании, не планирует ли она работы по кронированию, участвуйте в жизни двора и города!

«Призыв» продолжает следить за владимирскими деревьями и озеленением города.