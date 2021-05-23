Бессмертный фильм «Баллада о солдате» снимали на владимирской земле

«Базу съемочной группы заметили еще издали. Она расположилась на суздальской дороге, в трех километрах от Владимира. На дороге и на обочинах ее стояли грузовые автомашины, автобус. Вокруг сновали люди в плащах, солдатских ватных бушлатах. Тут же хлопотали постановщик нового художественного фильма «Баллада о солдате» Григорий Чухрай, оператор Эра Савельева, художник Борис Немечек…» — писала газета «Призыв» в октябре 1958 года. Григорий Чухрай, 100-летие которого мы отмечаем 23 мая, снимал тогда на владимирской земле свой бессмертный фильм «Баллада о солдате».

Почему у нас?

Молодой солдат Алеша Скворцов, совершивший подвиг на поле боя, представлен к ордену. Но выбирает другую награду — отпуск в родное село, к матери. Череда знакомств, расставаний, новых неожиданных встреч, преодоление внезапно возникших препятствий и даже зарождение первой пылкой любви — все это ждет Алешу на пути домой. А мать он успеет увидеть лишь на несколько секунд.

На вопрос корреспондента «Призыва», какие эпизоды будут снимать на суздальской дороге и почему именно ее выбрали для съемок, помощник режиссера Маргарита Чернова ответила:

— Привлекли широкие просторы владимирской земли и эта исконно русская дорога. Здесь будет снимать кадры, показывающие фронтовую дорогу и массовое движение войск по ней… Кроме этой дороги, съемки буду вестись также в селе Спасском. Здесь предполагается запечатлеть эпизод встречи Алексея с матерью.

«Подошли и «артисты» — воины Владимирского гарнизона. А дорога? Она стала неузнаваемой. За ночь на обочинах ее «выросли» словно обглоданные осколками снарядов и бомб деревья, появились «печальные останки» разбитой фашистской техники…

Раздается команда: «Приготовиться к репетиции! Пиротехники, давайте дым». И вдруг яркое синее небо заволакивает зловещий дым пожарищ. Слышится новая команда: «Пехота, приготовиться к маршу. Огневики расступитесь, пропустите машины…

В течение целого дня с огромным напряжением коллектив готовит к съемкам кадры, которые, может быть, в фильме займут всего одну, от силы две минуты».

От замысла к фильму

«Это может прозвучать неожиданно, но идея постановки «Баллады о солдате» родилась на очередном Каннском кинофестивале, — сказал в интервью для «Советского экрана» в 1984 году режиссер Григорий Чухрай. — Будучи в 1957 году в Канне, где фильму «Сорок первый» была оказана честь представлять наше киноискусство, я заметил, какой интерес вызывает у всех советский человек. Для многих война была еще не остывшей памятью, народы Европы находились под впечатлением нашей Великой Победы над фашизмом. Всматриваясь в нас, они пытались понять: что это за люди, одолевшие такую силу? Под этими изучающими взглядами мне и подумалось, что обязательно надо снять картину о советском солдате…».

Григорий Чухрай и сценарист Валентин Ежов прошли войну, поэтому сразу нашли общий язык. Оба хотели сделать рассказ об обыкновенном человеке, который не совершил никакого подвига, но при этом сделал так много, сколько не каждому удаётся… Сценарий бывшие фронтовики писали вместе: делили большие сцены на эпизоды, писали, что кому больше нравится, а потом отдавали друг другу текст на правку.

Сначала большую часть сценария занимало описание тыла и работающих на производстве женщин и детей, на титрах звучала песня о комсомольской юности, а героиня Шура погибала в бомбежке. Этот вариант на «Мосфильме» отвергли.

Тогда Валентин Ежов убрал тыл и тяжелый труд на заводах, оставил в живых Шурку и понес правки на киностудию. Сценарий опять развернули с пометкой «проконсультироваться у Г.Н. Чухрая». Григорий Чухрай переписывать ничего не хотел и просто поменял местами несколько сцен. Это киностудию вполне устроило, и фильм подписали в производство.

Молодых – на главные роли

На главные роли были утверждены Олег Стриженов и Лилия Алешникова, но на третий день съёмок Чухрай попал под машину и его увезли в больницу с переломом ноги и ключицы. Лечение заняло несколько месяцев. За это время Чухрай решил, что главные роли должны играть неизвестные молодые актёры, да и Стриженову было уже 30 лет, а его герою не исполнилось и двадцати…

Поиски дебютантов были настолько трудными, что, как потом Чухрай признавался, он хотел вообще всё бросить и заняться чем-то другим.

Актёры или не дотягивали до режиссёрского идеала, или плохо смотрелись в паре. В конце концов он утвердил на главную мужскую роль второкурсника ВГИКа Владимира Ивашова. Осталось дело за партнёршей…

Первокурсница Школы-студии МХАТа Жанна Прохоренко тогда провалила пробы на эпизод в другом фильме и решила зайти попробоваться в массовку к Чухраю. Режиссёр заметил её и утвердил на роль Шуры.

Он искал собирательный образ, лицо «из народа», хотел, чтобы у актрисы была незапоминающаяся внешность, но при этом она была индивидуальна. Именно для того, чтобы сохранить индивидуальность, Чухрай оставил Жанне её тяжелую пышную косу. Из-за съёмок в фильме Прохоренко отчислили из МХАТа, и Чухрай помог ей перевестись во ВГИК.

Звезды – в эпизодах

Если главные роли играли дебютанты, то на второстепенных были настоящие звёзды. Режиссёр сильно сомневался, что знаменитый Евгений Урбанский согласится на маленькую роль инвалида, но актёр только попросил не проводить проб. Небольшую роль генерала сыграл Николай Крючков, которому его мудрый, усталый герой стал особенно дорог.

В эпизодах «Баллады о солдате» появлялись Георгий Юматов, Евгений Евстигнеев, Лев Борисов, Эльза Леждей, Нина Меньшикова, Раднэр Муратов, Всеволод Санаев, Екатерина Савинова, Любовь Соколова и многие другие актёры, которые уже тогда были известны или стали очень популярны чуть позже.

Трудные съемки…

Во время съёмок приходилось то и дело останавливаться. Режиссёру катастрофически не везло: выйдя из больницы после переломов, он почти сразу же заболел брюшным тифом. Потом киностудия засомневалась в сценарии — его начали считать мелким, пессимистическим, не героическим и даже подрывающим авторитет Советской Армии. Мол, зачем солдат Алёша бьёт по лицу человека?

Потом остановили из-за сцены с неверной солдатской женой — решали, надо ли такое показывать зрителям. Чуть позже хотели изменить финал… Словом, стремились сделать такое кино про войну, которое очень не хотел режиссер.

Чухрай как раз снимал фильм не о герое, а об одном человеке из целого поколения, которое оказалось подкошено войной.

Поэтому же он сознательно допустил в фильме некоторые исторические неточности. В начале войны отпуска солдатам не давали. Погоны солдаты в то время не носили, но режиссёр думал о том, что фильм будут показывать за рубежом, где все знают форму русского солдата-освободителя.

Он хотел, чтобы в этом юноше все видели собирательный образ тех, кто прошёл через войну и принёс миру победу. Так что, несмотря на то, что события происходят в 1942 году, одет Алёша в форму конца войны.

…и ошеломительный успех

Поначалу «Баллада о солдате» появилась в ограниченном прокате, но зрительский успех заставил пересмотреть прокатную категорию, и фильм пошёл повсеместно. Успех был ошеломляющий: только в СССР ленту посмотрели больше 30 миллионов человек, а был же ещё мировой прокат!

«Баллада о солдате» стала абсолютным чемпионом по наградам среди советских фильмов — драма и её создатели получили более 100 международных премий, в том числе и два специальных приза жюри Каннского фестиваля.

В США, Японии и Греции «Баллада о солдате» была признана лучшим фильмом по итогам 1960−1961 года, фотографии актёров, постеры и афиши печатали в западной прессе, среди поклонников драмы были режиссёр Паоло Пазолини и актриса Лайза Минелли.

Международная слава фильма привела его на «Оскар» — он был номинирован за лучший оригинальный сценарий. Выиграть не удалось. Но это был единственный раз, когда отечественный фильм был представлен в этой номинации!