Беременную с 75-процентным поражением легких спасли во Владимире

Врачи владимирской больницы скорой медицинской помощи спасли беременную женщину с 75-процентным поражением легких. В медицинское учреждение заразившаяся коронавирусом жительница Александрова поступила 13 мая. Находилась пациентка в крайне тяжелом состоянии. Женщину срочно перевели на искусственную вентиляцию легких. В ночь на 14 мая в результате экстренного кесарева сечения пациентка родила ребенка. Операцию провел главный врач родильного дома №2, акушер-гинеколог Сергей Телегин.

После родов пациентка 5 суток провела в реанимации. Сейчас она готовится к выписке, ее состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации, кандидат медицинских наук Дмитрий Неронов.

Пациентка провела в реанимации 5 дней.

Ребенок женщины сейчас находится на лечении в Областной детской клинической больнице. Он появился на свет на две недели раньше срока. Вес мальчика при рождении – более 2700 граммов. Его жизни ничто не угрожает.

Спасти женщину помогли высокий профессионализм медиков и слаженная работа врачей-анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, инфекционистов и медицинского персонала среднего звена, уверен главврач больницы скорой медицинской помощи Анатолий Уколов.

— Департамент здравоохранения Владимирской области благодарит коллег за спасение жизни матери и ребенка и желает пациентке и ее малышу скорейшего выздоровления и крепкого здоровья, — сообщает пресс-служба ведомства.

Страшное позади

Оперативность и профессионализм медиков помогли и пациентке областного перинатального центра. Об этой истории «Призыв» уже рассказывал. Беременную с сильным кровотечением спасли в роддоме. Оно возникло во время процедуры кесарева сечения. Врачи действовали быстро. С помощью аппарата реинфузии крови потерянную кровь после специальной обработки вернули пациентке. Восстановительный период протекал сложно, но сейчас всё позади. Мама с малышом дома в окружении любящей семьи, сообщил департамент здравоохранения Владимирской области.

В облздраве пояснили, что крайняя мера спасения жизни пациентки при массивных акушерских кровотечениях – экстирпация, или удаление матки. Однако благодаря профессионализму докторов женщине сохранили репродуктивную функцию, а значит, в будущем она сможет иметь детей.

Акушерские кровотечения – очень опасны.

В сложных ситуациях доктора нашего региона имеют возможность в любое время получить телемедицинскую консультацию у специалистов Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова. Только в этом году специалисты перинатального центра уже несколько раз обращались к федеральным коллегам за профессиональным советом.

Ранее «Призыв» опубликовал истории нескольких женщин, решившихся на рождение ребенка в год пандемии.