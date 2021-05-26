«Белый дом» отреагировал на возбуждение уголовного дела против Годунина

Администрация области отреагировала на новость о возбуждении уголовного дела в отношении Романа Годунина. Вице-губернатора подозревают в участии в картельном сговоре. Звучит страшновато, потому как «картельный сговор» — термин малознакомый и вообще какой-то не наш. Но поскольку уж чиновника «Белого дома» угораздило засветиться по данной экзотической статье, его коллеги поспешили дать разъяснения по этому поводу. Брифинг провёл директор департамента безопасности Вадим Горожанинов.

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«Особист» с Октябрьского проспекта сказал то, что и положено было сказать в такой ситуации. Мол, информацию, касающуюся Романа Годунина, получили сразу после возбуждения дела о картельном сговоре, то есть в марте 2021-го. Губернатора, само собой, поставили в известность. В апреле тот назначил внутреннюю проверку. Она ещё идёт. Департамент работает в тесной связке с прокуратурой, СК и органами госбезопасности.

— Итоги ежедневно докладываются губернатору. У них (правоохранительных органов. — Прим. авт.) есть факты, свидетельствующие о правонарушении. Пока о результатах говорить рано, — сказал Вадим Горожанинов.

Следствие выходило с ходатайством об отстранении Романа Годунина от должности.

Роман Годунин остаётся в своей должности, работает. Управленческие решения с бухты-барахты не делаются, объяснил директор департамента решение губернатора сохранить своего зама. В прежние времена обязательно звучал бы термин «презумпция невиновности», но в нынешних условиях такие выражения не в моде.

— При назначении на должность Роман Сергеевич проверялся. Никаких порочащих вещей в отношении него не было. Его согласовывали по всем линиям. Согласовывало и Заксобрание. И по профессиональным его качествам никаких вопросов не возникало, — перечислял Вадим Горожанинов, распределяя ответственность за оступившегося (возможно) вице-губернатора на широкий круг людей, принимавших кадровые решения.

Внутренние проверки иногда заканчивались увольнениями людей.

Вадим Горожанинов подчеркнул, что у руководителя области жёсткая позиция в отношении подчинённых, чьи поступки так или иначе могут идти вразрез с законом. Ещё ни одна бумага, направленная губернатору по поводу в том числе нарушения антимонопольного законодательства, не была «завёрнута», сообщил чиновник.

Дела идут…

Сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении Романа Годунина появилось вчера. Сначала его дали СМИ, в том числе федеральные. Затем, после шести часов вечера, сайт Следственного управления СК РФ по Владимирской области и пресс-служба регионального управления ФСБ.

В сообщении фигурировал аукцион по праву проведения работ по строительству Рпенского проезда во Владимире. Участвовали две компании, в том числе ГУП ВО «ДСУ-3». Они сделали одинаковое предложение о цене контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 2 миллиарда 77 миллионов 654 тысячи рублей.

— В результате рассмотрения заявок победителем электронного аукциона было признано ГУП ВО «ДСУ-3», которое подало заявку на участие ранее конкурента, в связи с чем на основании Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» его предложение о цене контракта признано наилучшим, — говорится в пресс-релизе УФСБ. — Вместе с тем установлено, что Годунин Р.С. совместно с неустановленными должностными лицами путем угроз и уговоров склонили руководство ГУП ВО «ДСУ-3» и фирмы-конкурента к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Ранее, 1 апреля нынешнего года, Следственное управление СКР и управление ФСБ по Владимирской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора ГУП «ДСУ-3» Романа Головина. Он подозревается в ограничении конкуренции при участии в торгах на строительство Рпенской магистрали. Руководителю дорожной организации инкриминируют действия по п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ.

— Головин Р.В., преследуя цель обеспечить свою победу в электронном аукционе по строительству автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г. Владимире, заключил с руководством фирмы-конкурента, т.е. между хозяйствующими субъектами-конкурентами, ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, — сообщило УФСБ по Владимирской области.

В результате действий гендиректора дорожно-строительной организации государство не смогло сэкономить при проведении торгов.

Позже, 29 апреля, Владимирское управление антимонопольной службы России подтвердило, что во время торгов по Рпенскому проезду в областном центре был нарушен закон о конкуренции. Участники ГУП «ДСУ-3» и ЗАО «МНК-ГРУПП» якобы вступили в сговор. Они заключили и реализовали незаконное соглашение, которое было направлено на поддержание цен на торгах на строительство Рпенского проезда. А это нарушение антимонопольного законодательства.

Доказательством картельного сговора, по мнению УФАС, стала единая модель поведения между подрядчиками. Они подавали ценовые предложения, равные начальной максимальной цене контракта.

— Наряду с этим отсутствовала экономическая обоснованность действий хозяйствующих субъектов, подтверждено наличие взаимодействия между «ДСУ-3» и ЗАО «МНК-ГРУПП» в период до аукциона путем телефонных переговоров и личных встреч, а также последующего их взаимодействия в период после подведения итогов аукциона, — сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.