транспорт едет по городу Владимиру

Автовладельцам упростили оформление налоговых льгот

Налоговики сами сделают скидку

Во Владимирской области введен беззаявительный порядок предоставления льготы по транспортному налогу. Это утвердили депутаты Законодательного Собрания региона. Теперь владельцам двух и более машин из числа льготных категорий граждан не обязательно обращаться в налоговый орган и оформлять вычет на тот или иной автомобиль. Это сделают автоматически.

Экономия по умолчанию

— Льгота по умолчанию будет применена к максимальной начисленной сумме транспортного налога, то есть так, как наиболее выгодно получателю, — пояснил автор инициативы депутат Михаил Максюков.

Налоги автовладельцы платят раз в год

Льготы на транспортный налог имеют пенсионеры и инвалиды, многодетные семьи, владельцы транспортных средств на газовом топливе. Размер льготы — от 50 до 100%. Подробные сведения о предоставлении льгот можно прочитать на сайте налоговой службы.

В 2020 году в бюджет РФ и области поступило 1,6 млрд рублей с транспортного налога.

Сборы транспортного налога растут год за годом. В 2020 году начислено на 6% больше, чем в 2019-м. Происходит это из-за роста числа транспортных средств. По данным ГИБДД, ежегодно в регионе становится больше на 8-10 тысяч транспортных средств. Сейчас зарегистрировано 541 тысяча автомобилей, мотоциклов, автобусов и грузовиков.

Распределение денег

Все средства от транспортного налога поступают в дорожный фонд области, а потом частично возвращаются в казну муниципальных образований для ремонта дорог и комплексной организации дорожного движения. В прошлом году депутаты Заксобрания приняли принципиальное решение по распределению транспортного налога.

 

Городам с асфальтовыми дорогами дают больше денег на ремонт

В зависимости от протяженности дорог и состояния дорожного полотна органы местного самоуправления могут получать до 50% от поступлений. Больше всего от этого выиграли Владимир и Ковров.

 Более 40 тысяч налоговых уведомлений получили жители Владимирской области в 2020 году.

Но в области обнаружились такие территории, где зарегистрировано очень мало транспортных средств, и поступления на ремонты дорог оказались критически низкими. В итоге в нынешнем году депутаты перераспределили еще порядка 1 миллиарда рублей из дорожного фонда. Сняли деньги с региональных дорог и направили их на муниципальные, в проблемные населенные пункты.

Дорожные новации

Депутаты Заксобрания часто возвращаются к теме транспортного налога. Пересчитывают ставки, пытаются оптимально изменить сроки оплаты, вводят новые льготы. Например, с 1 января 2021 года снижены ставки транспортного налога для моторных лодок, катеров и гидроциклов мощностью до 100 лошадиных сил. Владельцы будут платить не 100, а 30 рублей с лошадиной силы.

Мера направлена не столько для поддержки хозяев маломерных судов, сколько для возвращения денег в региональный бюджет. За последние 6 лет, пока в области действуют нынешние ставки, с учета снялись более 5 тысяч подобных транспортных средств.

Большинство яхт и катеров перерегистрировались в соседних регионах, где аналогичный налог меньше.

Депутаты ЗС часто возвращаются к транспортному налогу

Также депутаты пытались сдвинуть срок оплаты налогов с ноября на сентябрь, чтобы бюджет получал доход раньше, когда его еще можно потратить на ремонт дорог в текущем периоде. Но инициативу региональных депутатов пока не поддержали в Госдуме.

На сайте налоговой службы Владимирской области нет в числе должников по транспортному налогу. Зато растут долги у автовладельцев по уплате штрафов за нарушения правил дорожного движения. Большинство из них фиксируются автоматическими комплексами, которых на дорогах области становится все больше. За счет них в казну поступает порядка 500 миллионов рублей. Они тоже идут на ремонт дорог.

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Анна Тумановская

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