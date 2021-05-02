Автовладельцам упростили оформление налоговых льгот

Во Владимирской области введен беззаявительный порядок предоставления льготы по транспортному налогу. Это утвердили депутаты Законодательного Собрания региона. Теперь владельцам двух и более машин из числа льготных категорий граждан не обязательно обращаться в налоговый орган и оформлять вычет на тот или иной автомобиль. Это сделают автоматически.

Экономия по умолчанию

— Льгота по умолчанию будет применена к максимальной начисленной сумме транспортного налога, то есть так, как наиболее выгодно получателю, — пояснил автор инициативы депутат Михаил Максюков.

Льготы на транспортный налог имеют пенсионеры и инвалиды, многодетные семьи, владельцы транспортных средств на газовом топливе. Размер льготы — от 50 до 100%. Подробные сведения о предоставлении льгот можно прочитать на сайте налоговой службы.

В 2020 году в бюджет РФ и области поступило 1,6 млрд рублей с транспортного налога.

Сборы транспортного налога растут год за годом. В 2020 году начислено на 6% больше, чем в 2019-м. Происходит это из-за роста числа транспортных средств. По данным ГИБДД, ежегодно в регионе становится больше на 8-10 тысяч транспортных средств. Сейчас зарегистрировано 541 тысяча автомобилей, мотоциклов, автобусов и грузовиков.

Распределение денег

Все средства от транспортного налога поступают в дорожный фонд области, а потом частично возвращаются в казну муниципальных образований для ремонта дорог и комплексной организации дорожного движения. В прошлом году депутаты Заксобрания приняли принципиальное решение по распределению транспортного налога.

В зависимости от протяженности дорог и состояния дорожного полотна органы местного самоуправления могут получать до 50% от поступлений. Больше всего от этого выиграли Владимир и Ковров.

Более 40 тысяч налоговых уведомлений получили жители Владимирской области в 2020 году.

Но в области обнаружились такие территории, где зарегистрировано очень мало транспортных средств, и поступления на ремонты дорог оказались критически низкими. В итоге в нынешнем году депутаты перераспределили еще порядка 1 миллиарда рублей из дорожного фонда. Сняли деньги с региональных дорог и направили их на муниципальные, в проблемные населенные пункты.

Дорожные новации

Депутаты Заксобрания часто возвращаются к теме транспортного налога. Пересчитывают ставки, пытаются оптимально изменить сроки оплаты, вводят новые льготы. Например, с 1 января 2021 года снижены ставки транспортного налога для моторных лодок, катеров и гидроциклов мощностью до 100 лошадиных сил. Владельцы будут платить не 100, а 30 рублей с лошадиной силы.

Мера направлена не столько для поддержки хозяев маломерных судов, сколько для возвращения денег в региональный бюджет. За последние 6 лет, пока в области действуют нынешние ставки, с учета снялись более 5 тысяч подобных транспортных средств.

Большинство яхт и катеров перерегистрировались в соседних регионах, где аналогичный налог меньше.

Также депутаты пытались сдвинуть срок оплаты налогов с ноября на сентябрь, чтобы бюджет получал доход раньше, когда его еще можно потратить на ремонт дорог в текущем периоде. Но инициативу региональных депутатов пока не поддержали в Госдуме.

На сайте налоговой службы Владимирской области нет в числе должников по транспортному налогу. Зато растут долги у автовладельцев по уплате штрафов за нарушения правил дорожного движения. Большинство из них фиксируются автоматическими комплексами, которых на дорогах области становится все больше. За счет них в казну поступает порядка 500 миллионов рублей. Они тоже идут на ремонт дорог.