Автомобилисты выстроят из машин звезду к 9 Мая

Автомобилисты оригинально поздравят жителей Владимирской области с наступающим Днем Победы. В преддверии праздника в Петушинском районе состоится флешмоб «Автозвезда». Участники акции выстроят свои автомобили таким образом, чтобы получилась звезда Победы. Для эффекта включат аварийные и стоп-сигналы. Кульминационным моментом станет съемка с квадрокоптера.

Насколько зрелищным окажется поздравление, пользователи социальных сетей смогут оценить позже. Организаторы автофлешмоба обязательно покажут получившееся видео.

Флешмоб состоится 7 мая в 18.30.

— Ждём всех желающих в деревне Крутово около Клязьмы, где ранее строили автоёлку, — сообщают организаторы акции – автомобильное сообщество «Victory Lane Drive» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Размер автозвезды будет зависеть от количества участников. Чем больше машин, тем больше и ярче она получится. Для постройки небольшой фигуры требуется не менее 20 автомобилей.

— Будем смотреть по ситуации. От самого автоклуба примерно 10 машин будет точно. Информация об акции размещена в соцсетях. Думаю, народ подтянется, все ещё будет зависеть от погоды, — рассказали «Призыву» организаторы.

Прежде подобного рода автофлешмобы активно проходили по всему региону. В прошлом году в дело вмешалась пандемия. На этот раз ситуация особо не поменялась. Сообщение о проведении флешмоба мы встретили только у одного автомобильного сообщества.

В 2019 году ярко поздравили всех с приближающимся Днем Победы александровские автомобилисты. Пятиконечную звезду сложили из четырех десятков машин. Автомобилисты работали очень слаженно, и в итоге звезда получилась именно такой, какой и планировалось.

Владимирские автомобилисты порадовали тогда горожан другой фигурой. Из машин они сложили Вечный огонь.

Предугадать, сколько будет машин на флешмобе, всегда очень сложно.

Флешмобы, приуроченные к праздничным событиям, для Владимирской области не редкость. Один из самых популярных – это «Автоелка», проводится он в преддверии Нового года. В конце прошлого года символ праздника собирали в Коврове. Из-за пандемии мероприятие, правда, прошло с некоторыми ограничениями. Это обязательное соблюдение дистанции и наличие масок.

Ранее «Призыв» рассказывал, что основные мероприятия Дня Победы пройдут во Владимирской области в онлайн-режиме. Второй год подряд в регионе отменены Парад Победы, прохождение пеших колонн и военной техники. Шествие участников акции «Бессмертный полк» пройдет исключительно в Интернете. Связано это со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой и ростом заболеваемости COVID-19.