Автобусы № 11С, 23 и 55С временно поменяют схему движения во Владимире

Во Владимире временно изменится схема движения у автобусных маршрутов № 11С, 23 и 55С. Причина – капитальный ремонт моста на улице Мира в районе поворота к Дворцу детско-юношеского творчества. Начнется он 11 мая. Автобусы № 11С и 23 будут следовать по Мира без заезда к остановочному пункту «Дворец творчества юных», сообщает городская мэрия. Движение маршрута № 55С станет таким:

В прямом направлении:

Площадь Ленина — Всполье — Юрьевская застава — ул. Муромская — Коммунар — Гостиница «Клязьма» — Загородный парк — поворот на Шепелево — Никулино — Шепелево — Аббакумово — Злобино.

В обратном направлении:

Злобино — Аббакумово — Шепелево — Никулино — поворот на Шепелево — Загородный парк — Гостиница «Клязьма» — Коммунар — Река Клязьма — Ерофеевский спуск — ул. Луначарского — Центральный рынок — ул. Мира — Музей природы — Октябрьский пр-кт — Областная администрация (в районе дома № 36 по Октябрьскому проспекту).

Расписание движения автобусов при этом не поменяется.

Напомним, что на мосту к Дворцу детско-юношеского творчества на время ремонтных работ введут реверсивное движение. Такое решение мэрия приняла по итогам встреч с жителями улицы Мира, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Реверс организуют с 11 мая по свободной полосе моста. Это позволит заезжать к ДДюТ и домам с автодороги на улице Мира привычным маршрутом. И, соответственно, выезжать по мосту в обратном направлении.

Подрядчик решил проводить работы так, чтобы на весь период ремонта на мосту оставались свободными одна полоса для движения транспорта и один пешеходный тротуар. Изначально планировалось, что добираться до Дворца детско-юношеского творчества и всех окрестных жилых домов можно будет только по одной улице — Пушкарской. А выезд в обратном направлении — по свободной полосе моста.

Капремонт моста продлится до 1 ноября 2021 года.

Путепровод у ДДюТ — один 7 мостов Владимира. Он давно требует реконструкции. Длина путепровода — 64 метра. Он проходит над оврагом, где течет река Лыбедь. Реконструкция самого моста в ближайшие годы не планируется. Городские власти ограничились ремонтом дороги и тротуара на протяжении 159 метров. Это путепровод и подъезд к нему.

Капремонт путепровода у ДДюТ будет выполнен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ оценивают в 13,8 миллиона рублей. Мэрия смогла значительно сэкономить на торгах. Вначале сумма контракта была другой — 18,6 миллиона рублей. Подрядчиком выбрана компания «ДСУ‑3». Работы предстоит выполнить до 1 ноября 2021 года.