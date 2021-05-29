Автобус с пассажирами вспыхнул во Владимире

Во Владимире загорелся автобус «Скания», курсирующий по маршруту №12 С. Произошло это вчера на перекрёсте улиц Верхняя Дуброва и проспект Ленина. Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в 19.32. На место выехали пожарно-спасательные подразделения на двух пожарных автоцистернах. Выяснилось, что горит моторный отсек. Площадь возгорания составила порядка 0,5 кв. метров.

Автобус №12 С принадлежит компании «АДМ».

Погибших и пострадавших, к счастью, нет. В салоне автобуса находились 35 пассажиров, все они успели быстро выйти на улицу.

— Сотрудники МЧС России оперативно потушили огонь, не дав ему распространиться по всему салону. До прибытия пожарных пассажиры автобуса самостоятельно покинули транспортное средство при первых признаках задымления. Всего эвакуировались порядка 35 человека, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Как сообщает городской паблик «Подслушано Владимир» в социальной сети во «ВКонтакте», проезду транспорта на месте происшествия мешал стоявший рядом троллейбус. Его оттолкали сотрудники МЧС и горожане.

Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

Спасатели напоминают, что при первых признаках пожара – запах гари, задымление – следует незамедлительно обратиться в пожарную охрану по телефонам 01 и 101.

— При проведении мероприятий по эвакуации ни в коем случае не нужно паниковать: помните, что сотрудники МЧС России уже в пути, — уточняют в чрезвычайном ведомстве.

Происшествия с участием автобусов

Возгорание общественного транспорта – случай не единичный в нашем городе. В апреле на проспекте Ленина возле на остановки «Руслан и Людмила» вспыхнул автобус №17. Дым валил из моторного отсека. Обошлось без пострадавших.

В марте загорелся автобус №22 марки «Волгабас». Пожар произошел на улице Совхозной. Огонь повредил колесо и часть салона. Пострадавших не было. Пассажиры автобуса самостоятельно вышли из общественного транспорта.

Ранее автобус маршрута №26 потерял управление и съехал в кювет. Как рассказали «Призыву» очевидцы событий, у автобуса могло что-то случиться с электрикой. По предварительной версии, одновременно заклинило газ и отказали тормоза. В итоге транспортное средство самопроизвольно поехало и оказалось в яме. Произошло это на конечной остановке, когда пассажиров, скорее всего, уже не было в салоне.

Техническое состояние подвижного состава, курсирующего по улицам областного центра, вызывает все больше вопросов. Причем касается это техники самых разных компаний.