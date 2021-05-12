Автобус с пассажирами съехал в кювет в Вязниках

Автобус с пассажирами съехал в кювет прямо во время рейса. Инцидент произошел накануне около трех часов дня в городе Вязники. Общественный транспорт двигался по маршруту №8. На момент ДТП в салоне находилось 10 человек, рассказали «Призыву» очевидцы событий. По словам Елены, избежать серьезных травм людям удалось чудом. Автобус врезался в дерево и остановился буквально на краю оврага.

— Если бы не дерево, все могло бы закончиться хуже. Удар, конечно, был достаточно сильным. Но, если бы не ствол, пролетели бы нормально. Там достаточно крутой склон. Можно сказать, всем нам повезло, — говорит Елена, — Мы все упали в салоне. Но смогли выбраться из автобуса самостоятельно. Заднюю дверь заклинило, так как автобус накренился. Пришлось через переднюю выходить. Все друг друга поддерживали. Люди из соседних домов тоже вышли, оказали помощь. Вызвали скорую помощь, ГИБДД. Но к врачам обратился только водитель.

Автобус врезался в дерево

Елена рассказывает, водителю автобуса стало плохо прямо за рулем. Мужчина потерял контроль над управлением транспортным средством и въехал в дерево. На момент ДТП рядом с ним находилась кондуктор, но она, вряд ли, смогла помочь затормозить. При этом других мужчин в салоне не оказалось.

Водителю стало плохо

Информацию о том, что водитель почувствовал недомогание во время движения, подтвердили «Призыву» и в пресс-службе регионального управления МВД. По информации правоохранителей, за рулем находился мужчина 1967 года рождения. Предположительно у человека за рулем прихватило сердце. Об этом же говорит и владелец транспортного средства. Его слова приводит издание «Вязники РФ».

— Во время движения по улице Калинина в сторону ул. 8-Марта у водителя случились проблемы с сердцем, — рассказал Иван Дмитриев нашим коллегам. — Пришлось вызывать скорую помощь. Мужчина доставлен в медицинское учреждение.

По информации издания, мужчина прошел все необходимые предрейсовые медицинские осмотры и был допущен до управления транспортным средством. Чтобы избежать более серьезных последствий, он свернул с дороги.

Студент спас пассажиров

В декабре 2017 года студент ковровского колледжа самостоятельно остановил автобус, когда его водитель потерял сознание. Молодой человек заметил, что человеку за рулем стало плохо, и взял на себя управление транспортным средством. На момент происшествия в салоне находились четыре человека. Когда водитель маршрутки потерял сознание, автобус шёл на полной скорости. Он выехал на встречную полосу, после чего проехал два светофора, задел несколько автомобилей. В салоне началась паника.

В колледже о подвиге студента узнали после визита представителя ПАТП. После этого преподаватели говорили, что Андрей Зубатов — их гордость. При этом сам юноша о том случае вспоминал неохотно. Говорил, что не привык к повышенному вниманию и поступил так, как поступил бы каждый.