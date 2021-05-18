Автобус и две легковушки попали в ДТП в Александрове

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса произошло сегодня утром в Александрове. По предварительной информации, около 4.30 на улице Вокзальной водитель автомобиля «Kia» столкнулся сначала с автобусом «ПАЗ», а затем с «Chevrolet».

Механические повреждения получили все три транспортных средства, однако, судя по фотографиям с места аварии, наибольший удар пришелся по автомобилю «Kia». Пострадавших в ДТП, к счастью, нет. Как «Призыву» сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, пассажиров в салоне автобуса не было.

О точных причинах аварии не сообщается. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В период с 11 по 16 мая на дорогах области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

В этих ДТП погибли два человека и 37 участников аварии получили ранения различной степени тяжести, в том числе были травмированы 11 несовершеннолетних.

Сотрудники Госавтоинспекции области выявили 57 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия. Полицейские оформили 312 происшествий с материальным ущербом.

Ранее «Призыв» сообщал, что в ДТП на обходе Мурома пострадал четырёхлетний ребенок. Медицинская помощь потребовалась и 30-летней девушке. По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, водитель ВАЗ-21099 при выезде на главную дорогу не предоставила преимущество в движении автомобилю «Лада-Приора» под управлением 30-летнего водителя. Пострадала виновница ДТП и пассажир другой машины. У девушки диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а у ребенка — ушиб мягких тканей лица. Медпомощь им была оказана на месте происшествия.