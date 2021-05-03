Анастасия Кулыгина: Прадедов свела война, а их внуков — судьба

Григорий Балашов и Алексей Денисов в годы Великой Отечественной войны отчаянно сражались за Сталинград, но ничего друг о друге не знали. Удивительно, но через годы их внуки встретились, чтобы создать крепкую семью и передавать из поколения в поколение память о своих героях! Судьба…

Начиная рассказывать о своих прадедах, жительница поселка Гигант Ковровского района Анастасия Кулыгина сразу вспоминает слова древнегреческого философа Плутарха, сказавшего, что «Судьба – вещь загадочная и разумом не постижимая…».

Листая семейный альбом

Огромное желание узнать о боевом пути своих прадедов возникло у Анастасии еще в детстве. Когда девочке было шесть лет, в руки попал семейный фотоальбом. В глаза сразу бросилось изображение знакомого мужчины в военной форме. «Деда, а ведь это ты, откуда у тебя медали, покажи мне их!». С этими словами Анастасия обратилась к дедушке. Мужчина посадил любознательную внучку на колени и начал увлекательный рассказ. Оказалось, что на фотографии не он, а его папа, прадедушка Анастасии, участник Великой Отечественной войны.

Судьбоносные совпадения

Еще до революции в крестьянских семьях родились два мальчика: во Владимирской губернии в Шуйском уезде Ивановской волости — Балашов Григорий, а в соседней Рязанской губернии — Денисов Алексей. Это прадеды Анастасии.

Григория Балашова призвали на войну 22 июня 1941 года, 1 июля этого же года на фронт отправился и Алексей Денисов. В сентябре 1942 года 13-ая стрелковая дивизия, в которой воевал Григорий Балашов, вошла в состав 62-ой армии и получила задачу переправиться через Волгу в Сталинград. Необходимо было выбить противника с прибрежной полосы, занять и прочно оборонять центральную часть города.

За мужество и доблесть, проявленные в бою, 13-я гвардейская стрелковая дивизия была награждена орденом Красного Знамени.

Алексей Денисов также принимал участие в Сталинградской битве, но в составе 360 отдельного пулемётно-артиллерийского батальона 153 УК ДонФ. Прадедушка Анастасии был командиром взвода. Принимал участие в стратегической наступательной операции советских войск под кодовым названием «Уран». В конце января 1943 года его ранили в ногу, но он продолжал командовать.

Вечная память и низкий поклон

После окончания Сталинградской битвы Алексей Денисов был комиссован и вернулся домой. Григорий Балашов продолжил свой боевой путь. С января 1944 года по январь 1945 года принимал участие в освобождении Польши. Дошел до Германии, но домой не вернулся…

— 16 апреля 1945 года мой прадедушка погиб в районе города Емлиц. Похоронен на правом берегу реки Нейсе близ города Дрезден в Германии. Я мечтаю обязательно найти это захоронение и низко-низко поклониться моему прадеду! – рассказывает Анастасия Кулыгина.

С войны вернулся только Алексей Денисов. Он восстанавливал колхоз, работал учетчиком и помогал в своей деревне семьям, у которых не вернулись мужчины с фронта. 6 ноября 1947 года был награжден медалью за «Отвагу», а в 1948 году получил «Орден Отечественной войны I степени».

— Невозможно было предположить, что прадеды никогда не узнают друг друга, но будут оба биться за Сталинград, а их внуки встретятся после войны, полюбят друг друга и создадут крепкую семью уже во Владимирской области, — не перестает удивляться такому совпадению этому Анастасия.

Судьба!

В основе статьи лежат бесценные материалы, присланные жителями Владимирской области на всероссийскую акцию «Нам не дано забыть…». К 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны ее проводит Владимирская региональная общественная просветительская организация «Знание» и Центральная городская библиотека» Владимира. Акция позволяет всем желающим рассказать об истории своей семьи в годы войны. Сделать это можно до 15 сентября 2021 года. Истории принимаются по электронной почте znanie-vladimir@yandex.ru. Итоги акции подведут 22 сентября. Все присланные материалы будут оперативно размещаться на официальном сайте общества «Знание» (https://znanie-vladimir.ru) и в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/znanie33 , https://vk.com/biblfil2).