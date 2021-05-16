Александр Никофоров: в каких фильмах снялся актер из Владимира

«Режиссер А. Никифоров поставил на наших провинциальных подмостках спектакль «Мадам Бовари» по знаменитому роману Г. Флобера, — писала в 1993 году газета «Владимирские ведомости». — Этот спектакль, а точнее, театральная инсценировка отдельных сцен произведения готовилась пять месяцев. Ведь сам Флобер считал, что роман невозможно переделать в пьесу без искажающих сокращений. То, что Флобер не разрешил знаменитому писателю и актеру Анри Монье, решил сделать А. Никифоров».

Актер театра и кино, режиссер Александр Николаевич Никифоров родился 15 мая 1951 года во Владимире. В 1976 году окончил актерский факультет ГИТИСа (курс В. Андреева), а в 1987 – режиссерский факультет ГИТИСа (курс П. Хомского). Служил в театрах Волгограда, Ногинска, Вильнюсском русском драматическом театре, Ярославском им. Ф. Волкова, Волгоградском ТЮЗе, Московском театре на Малой Бронной, Et Cetera (театр Александра Калягина). В 1992-1993 годах работал во Владимирском театре драмы режиссером-постановщиком.

В 2018 году Александр Николаевич перешёл в труппу Малого театра. К настоящему времени творческий багаж артиста насчитывает около десяти работ, различных по масштабу и жанрам. Никифоров – крепкий профессионал, способный сделать заметную роль на небольшом драматическом материале, его отличают сценическое обаяние, органика и яркая народная фактура.

В кино Александр Никифоров начал сниматься ещё в 1970-е годы. Сейчас на его счету участие в 38 кинофильмах и сериалах. Пройдите этот тест и вспомните самые интересные работы нашего талантливого земляка.