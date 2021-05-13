Александр Невский: узнайте памятное место в честь великого князя

12 мая в Богородице-Рождественском монастыре города Владимира был открыт музей великого князя владимирского Александра Невского. Экспонатами стали книги и вещи, архитектурные макеты и информационные стенды, рассказывающие об этапах жизни князя, связанных с владимирской землей (1252 – 1263 годы). Александр Невский предположительно родился 13 мая 1221 года в Переславле-Залесском. В этом году празднуется 800-летие со дня его рождения. Невский был сыном великого князя Ярослава Всеволодовича и потомком Рюрика в 11-м колене, Владимира Мономаха и Владимира Святославича. Владимирская Русь стала для Невского второй малой родиной. Здесь же он и был похоронен в Богородице-Рождественском монастыре. Во времена Петра I его мощи перевезли в Санкт-Петербург. Тем не менее во Владимире и его окрестностях существует много памятных мест, связанных с именем великого князя. Давайте вспомним их с помощью этого теста.

В каком храме Богородице-Рождественского монастыря стоит памятная плита на месте первоначального захоронения Александра Невского? Рождества Христова Рождества Пророка Предтечи Рождества Пресвятой Богородицы Правильно! Неправильно! - Где во Владимире в 2005 году была построена колокольня-памятник в честь благоверного князя Александра Невского? При школе милиции в мкр. Юрьевец При областной психиатрической больнице № 4 На территории Богородице-Рождественского монастыря Правильно! Неправильно! - На каком владимирском памятнике установлен чеканный рельеф с изображением Александра Невского в полный рост? Князю Владимиру Крестителю В честь 850-летия города Владимира Князю Владимиру Красное Солнышко и Святителю Феодору Правильно! Неправильно! - Где сейчас находится бюст Александра Невского, первоначально установленный рядом с Николо-Кремлевской церковью в 1963 году в память о 700-летии со дня смерти великого полководца? В парке Пушкина В Курсантском сквере На территории Владимирского юридического института Правильно! Неправильно! - В каком владимирском соборе сейчас хранится частица мощей Александра Невского? Успенский Дмитриевский Успенский Княгинина монастыря Правильно! Неправильно! - 6. Где в нашем городе 12 июня 2003 года был открыт монументальный памятник Александру Невскому, сделанный по проекту владимирского скульптора Игоря Черноглазова? На Георгиевской улице У Николо-Кремлевской церкви У храма в честь святых владимирских князей Правильно! Неправильно! - В каком районе города располагается улица Александра Невского? Доброе Юрьевец Юго-западный Правильно! Неправильно! - Где во Владимире была поставлена в 2002 году памятная часовня, отмечающая место ранее существовавшей храмовой звонницы домовой Александро-Невской церкви при мужской гимназии? На территории Главпочтамта по ул. Подбельского У восточной стены Госархива Владимирской области на ул. Батурина Во дворе детской художественной школы на большой Московской улице Правильно! Неправильно! - Какой ныне действующий монастырь, по преданию, был основан великим владимирским князем? Свято-Александровский в Суздале Свято-Алексиевский Константино-Еленинский во Владимире Свято-Никольский женский монастырь в с. Санино Суздальского района Правильно! Неправильно! - В каком еще городе Владимирской области стоит монументальный памятник Александру Невскому? Муром Суздаль Александров Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Александр Невский: узнайте памятное место в честь великого князя Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook