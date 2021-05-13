Александр Невский: узнайте памятное место в честь великого князя

12 мая в Богородице-Рождественском монастыре города Владимира был открыт музей великого князя владимирского Александра Невского. Экспонатами стали книги и вещи, архитектурные макеты и информационные стенды, рассказывающие об этапах жизни князя, связанных с владимирской землей (1252 – 1263 годы). Александр Невский предположительно родился 13 мая 1221 года в Переславле-Залесском. В этом году празднуется 800-летие со дня его рождения. Невский был сыном великого князя Ярослава Всеволодовича и потомком Рюрика в 11-м колене, Владимира Мономаха и Владимира Святославича. Владимирская Русь стала для Невского второй малой родиной. Здесь же он и был похоронен в Богородице-Рождественском монастыре. Во времена Петра I его мощи перевезли в Санкт-Петербург. Тем не менее во Владимире и его окрестностях существует много памятных мест, связанных с именем великого князя. Давайте вспомним их с помощью этого теста.