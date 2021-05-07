Альбина Баскакова: «Дед не любил вспоминать о войне»

Тяжело было со школой: тетрадей не было, писали на старых газетах между типографских строк. Валенки – одни на двоих. Одежду, протёртую до дыр, донашивали за старшими братьями и сёстрами. Вот такое детство было у ребятишек военного времени, рассказывает Альбина Сергеевна.

Мирная жизнь оказалась недолгой

Николай Васильевич Ситков, дедушка Альбины Сергеевны, с первых дней войны был призван в армию. Был солдатом на финской войне. Весной 1940-го вернулся домой, где его ждала жена Александра Петровна, бабушка Альбины Сергеевны, и пятеро детей.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Бабушка и дедушка Альбины Сергеевны вспоминали этот день как самый страшный в их жизни.

— Дед заплакал, так как уже воевал и знал, что это такое. Горе бабушки трудно высказать словами. Ведь у них были маленькие дети, и бабушка была на пятом месяце беременности шестым ребёнком.

Трудная жизнь

Бабушка Альбины Сергеевны осталась одна с малыми детьми. Жили они в Вязниках, своего хозяйства у них не было. В октябре 1941 года Александра Петровна родила шестого ребёнка — дочку. Семье нужно было как-то прокормиться.

Собирали в поле мороженую картошку и оставшиеся колоски, ели сушёную свёклу. Летом спасал лес. Набирали грибы и ягоды, продавали их, а на вырученные деньги покупали хлеб.

Всю работу по дому взяли на себя дети: таскали воду, обихаживали огород, работали на лесоповале, на торфяном предприятии, возили на кирпичном заводе вагонетки с глиной.

— Бабушка, старшие дочери и сын вязали варежки и носки и отправляли их на фронт. 12-летняя мама ходила в лес и приносила вязанки дров, чтобы протопить печку.

Две истории от дедушки

Альбина Сергеевна мало что знает о Великой Отечественной войне. Её дедушка не любил вспоминать о тех страшных годах. В её памяти остались лишь два эпизода, рассказанные дедом.

— Они были в какой-то деревне, куда пришли немцы. Местные жители спрятали их в сарае в сено. Немцы зашли в этот сарай и штыками протыкали сено. «Страху натерпелись!» — вспоминал дед.

Второй рассказ о пленных немцах, ноги которых были обуты в хорошие хромовые сапоги. А на ногах наших солдатах, которые вели этих пленных, — обмотки.

— Мы с такой завистью смотрели на их сапоги, что они побоялись, как бы мы их не отняли у них. И во время передышки они их разрезали на ленты, — вспоминал дедушка Альбины Сергеевны.

Конец войны

В самом конце войны Николай Васильевич Ситков был тяжело ранен. Он лежал в госпитале в городе Праге, а затем был переведён в Австрию. В декабре 1945 года его демобилизовали. На этом закончились его боевые действия.

В 1948 году в семье родилась седьмая дочь.

Николай Васильевич был награжден орденом Красной Звезды за оборону магистрали Берлин – Варшава. Имелись и медали: за взятие Берлина, за освобождение Праги и за победу над Германией.

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