55 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за минувшие сутки

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За последние 24 часа положительные тесты на COVID-19 получили 55 жителей региона. Это на два случая больше, чем накануне. Больше всего заболевших — во Владимире, сразу 10 человек. Областной центр догоняют Гусь-Хрустальный и Муромский районы, где лабораторно подтверждено по 7 случаев заболевания.

Далее следуют: Кольчугинский район (6 случаев), Ковровский и Камешковский районы (по 5 случаев); Александровский и Петушинский районы (по 4 случая). Трое заболевших проживают в Юрьев-Польском районе, двое – в Суздальском, по одному — в Киржачском и Меленковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 638 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 13 мая в больницах региона развернуты 738 коек для пациентов с COVID-19. Из них 62 процента заняты, свободными остаются 276 коек. К сожалению, вновь начала пополняться статистика летальных случаев. За последние 24 часа еще четыре человека не справились с болезнью и ее осложнениями. Всего за время пандемии от COVID-19 умерли 1144 жителя региона.

Новый штамм

Сегодня появилась информация, что в России впервые выявили индийский штамм коронавируса. Его обнаружили у 16 студентов Ульяновского государственного университета, прилетевших на учебу. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора заверяют, что выход индийского штамма за пределы обсерватора и ковидных госпиталей исключен. Но местные власти готовы в случае необходимости принять дополнительные меры профилактики.

Администрация Владимира продолжает отчитываться о ходе вакцинации. По состоянию на 12 мая 25 521 житель областного центра привился первым компонентом вакцины. Оба компонента получили 20 181 человек (менее 6% населения города). Своей очереди на прививку ожидают 1452 человека.

Сделать прививку по-прежнему можно в семи медицинских учреждениях Владимира:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») — 54-32-13 (регистратура).

Все указанные лечебные учреждения города имеют необходимый запас вакцины. Всего за время проведения прививочной кампании в лечебные учреждения Владимира поступило 32 590 доз вакцины.

Напоминаем, что в гипермаркете «Глобус» работает стационарный прививочный пункт. Привиться можно ежедневно, кроме воскресенья, с 9.00 до 12.00. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.