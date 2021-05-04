женщины сидят на лавочке

54 случая коронавируса зафиксированы за сутки во Владимирской области

Четыре человека скончались

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили 54 жителя региона. С 27 апреля количество заболевших держится приблизительно на одном уровне и не превышает 60 случаев в сутки.

В лидерах по количеству заболевших традиционно Владимир – 12 человек. По шесть случаев выявлено в Муромском и Петушинском районах, по пять – в Гусь-Хрустальном, Ковровском и Кольчугинском районах. Еще четверо заболевших проживают в Киржачском районе. Минимальный вклад в коронавирусную статистику за сутки внесли Александровский и Судогодский районы (по три случая), Юрьев-Польский район (два случая), Гороховецкий, Судогодский и Камешковский районы (по одному случаю).

Число летальных случаев остается по-прежнему высоким. За минувшие сутки не справились с болезнью и ее осложнениями еще четыре человека. Всего за время пандемии в регионе официально подтверждено 1120 смертей от коронавируса.

В данный момент коронавирусом в регионе болеет 1341 человек.

С 1 мая во Владимирской области отменили обязательную самоизоляцию для старшего поколения. Теперь она носит рекомендательный характер.

Пенсионерам отменили обязательную самоизоляцию

«С 1 мая 2021 года на время действия режима повышенной готовности во Владимирской области гражданам в возрасте старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах», — говорится в указе, подписанном губернатором региона.

А вот массовые мероприятия пока по-прежнему остаются под запретом. По решению оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Владимирской области основные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, пройдут в регионе в онлайн-формате. Подробнее об этом «Призыв» расскажет уже в ближайшем материале.

Напоминаем, что во Владимирской области работает Единый номер 122 по вопросам коронавирусной инфекции. Номер «горячей линии» департамента здравоохранения — 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

Региональное управление Роспотребнадзора опасается вспышки коронавируса после майских праздников. По традиции в эти дни во Владимирскую область приедет много туристов из разных регионов страны. Не исключено, что среди них могут быть носители новых штаммов опасной инфекции из Великобритании и Южной Африки. Известно, что они распространяются быстрее и пока в нашей области зарегистрированы не были. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести майские праздники в кругу семьи.

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Юлия Денисова

Фото «Призыва»

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