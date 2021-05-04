54 случая коронавируса зафиксированы за сутки во Владимирской области

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили 54 жителя региона. С 27 апреля количество заболевших держится приблизительно на одном уровне и не превышает 60 случаев в сутки.

В лидерах по количеству заболевших традиционно Владимир – 12 человек. По шесть случаев выявлено в Муромском и Петушинском районах, по пять – в Гусь-Хрустальном, Ковровском и Кольчугинском районах. Еще четверо заболевших проживают в Киржачском районе. Минимальный вклад в коронавирусную статистику за сутки внесли Александровский и Судогодский районы (по три случая), Юрьев-Польский район (два случая), Гороховецкий, Судогодский и Камешковский районы (по одному случаю).

Число летальных случаев остается по-прежнему высоким. За минувшие сутки не справились с болезнью и ее осложнениями еще четыре человека. Всего за время пандемии в регионе официально подтверждено 1120 смертей от коронавируса.

В данный момент коронавирусом в регионе болеет 1341 человек.

С 1 мая во Владимирской области отменили обязательную самоизоляцию для старшего поколения. Теперь она носит рекомендательный характер.

«С 1 мая 2021 года на время действия режима повышенной готовности во Владимирской области гражданам в возрасте старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах», — говорится в указе, подписанном губернатором региона.

А вот массовые мероприятия пока по-прежнему остаются под запретом. По решению оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Владимирской области основные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, пройдут в регионе в онлайн-формате. Подробнее об этом «Призыв» расскажет уже в ближайшем материале.

Напоминаем, что во Владимирской области работает Единый номер 122 по вопросам коронавирусной инфекции. Номер «горячей линии» департамента здравоохранения — 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

Региональное управление Роспотребнадзора опасается вспышки коронавируса после майских праздников. По традиции в эти дни во Владимирскую область приедет много туристов из разных регионов страны. Не исключено, что среди них могут быть носители новых штаммов опасной инфекции из Великобритании и Южной Африки. Известно, что они распространяются быстрее и пока в нашей области зарегистрированы не были. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести майские праздники в кругу семьи.