51 житель Владимирской области заболел коронавирусом за сутки

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что за прошедшие сутки на территории региона лабораторно подтвержден 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших во Владимире — сразу 11 инфицированных. На втором месте – Муромский район с семью инфицированными. Третье место делят Гусь-Хрустальный и Ковровский районы – по 4 заболевших.

По три случая выявлено в Юрьев-Польском, Кольчугинском, Киржачском и Александровском районах; по два — в Камешковском, Петушинском и Вязниковском; по одному — в Суздальском, Меленковском, Собинском, Селивановском, Гороховецком районах и в городе Радужном.

Всего за время пандемии на территории Владимирской области зарегистрированы 33 200 случаев заболевания.

По состоянию на 24 мая в больницах региона развернуты 728 коек для пациентов с COVID-19. Из них заняты 77,2%, свободными остаются 166 коек. За последние 24 часа выздоровели 68 человек, умерших нет.

Владимирцы рано сняли маски

В конце прошлой недели сотрудники областного департамента предпринимательства, регионального управления Роспотребнадзора и управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации города Владимира провели очередной профилактический рейд по проверке соблюдения указа губернатора № 38 «О введении режима повышенной готовности» на предприятиях торговли и сферы услуг Фрунзенского района областного центра.

Нормативный акт запрещает посещать магазины, рынки и прочее без средств индивидуальной защиты. Однако в ходе рейда были выявлены многочисленные нарушения масочного режима – в первую очередь со стороны посетителей. Также фиксировались единичные случаи, когда масок не было и у самих сотрудников предприятий и организаций.

Поскольку рейд носил скорее профилактический, чем карательный характер, в большинстве случаев гражданам выносились предупреждения в устной форме прибывшим по вызову контрольной комиссии сотрудником полиции.

— В ходе еженедельных проверок выяснилось, что около 70 процентов граждан не соблюдают масочный режим. Причём многие добросовестно заблуждаются, полагая, что они могут не носить маски, если переболели коронавирусом или провакцинировались. Однако это не так. Масочный режим обязателен для всех, и расслабляться пока рано, — отметила начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Владимирской области Наталья Мишина.

Роспотребнадзор напоминает, что гражданам, нарушающим указ № 38, грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Ранее «Призыв» сообщал, что налоги с продаж вакцины от коронавируса помогли здравоохранению области.