51 житель Владимирской области заболел коронавирусом за сутки

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. На три случая меньше, чем накануне. В лидерах по количеству заболевших – город Владимир. Сразу 9 случаев. От областного центра немного отстает Гусь-Хрустальный район — 7 случаев. Пять положительных тестов на COVID-19 получили жители Муромского района, четыре – Вязниковского, по три – Кольчугинского, Александровского и Ковровского. По два случая выявлено в Петушинском, Меленковском, Киржачском, Юрьев-Польском, Селивановском и Камешковском районе, а также в Радужном. По одному заболевшему — в Собинском, Судогодском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрировано 33 396 случаев заболевания

По состоянию на 28 мая в больницах региона развернуто 738 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 570 (77,2%), свободными остаются 168 коек. Победили болезнь 31 078 жителей Владимирской области, в том числе за минувшие сутки 47 человек. К сожалению, пополнилась печальная статистика. За последние 24 часа стало известно о пяти умерших от коронавируса и его осложнений.

Переболевшим коронавирусом нужно вакцинироваться

В Роспотребнадзоре заявляют, что прививку необходимо сделать и тем, кто уже перенес COVID-19.

— У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания, — говорится на сайте ведомства.

К слову в Роспотребнадзоре не исключают повторного заражения коронавирусом после прививки. Такие случаи встречаются редко и в основном у тех, кто не завершил полный курс вакцинации или не соблюдал рекомендованные меры предосторожности.

— При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко, не имеют осложнений, — отмечают специалисты Роспотребнадзора.

Запись на вакцинацию для жителей Владимирской области открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122. Также записаться на вакцинацию можно обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Ранее «Призыв» сообщал, что специалисты не исключают третьей волны коронавируса.