51 житель Владимирской области заболел коронавирусом за минувшие сутки

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 11 заболевших – во Владимире; по 5 – в Муромском и Петушинском районах; по 4 — в Гусь-Хрустальном, Киржачском, Кольчугинском, Ковровском; по 3 – в Александровском и Юрьев-Польском; по 2 — в Суздальском и Меленковском. Единичные случаи зафиксированы в Судогодском, Камешковском, Гороховецком и Селивановском районах.

Всего во Владимирской области зарегистрированы 32 216 случаев заболевания.

Не справились с болезнью за время пандемии 1125 жителей Владимирской области, пять человек умерли от коронавируса и вызванных им осложнений за последние сутки. По состоянию на 4 мая в медицинских учреждениях развернуты 744 койки для пациентов с COVID-19, из них занято почти 60%.

Вчера в ходе селекторного совещания с регионами по вопросам борьбы с распространением коронавируса министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с заболеваемостью в стране остается напряженной, поэтому решения относительно смягчения ограничительных мер должны приниматься исключительно исходя из эпидемиологической обстановки в том или ином субъекте РФ. По словам главы Минздрава, важной задачей остается формирование коллективного иммунитета к COVID-19 и активная вакцинация граждан, находящихся в зоне риска.

Во Владимире, по данным мэрии, на конец апреля первым компонентом вакцины привились 24 007 жителей города. Оба компонента вакцины получили 17 442 человека. Очереди на прививку ожидает еще 2151 владимирец.

Вакцинация проводится в семи лечебных учреждениях областного центра. Записаться можно по телефонам лечебных учреждений по месту жительства:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53, 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») — 54-32-13 (регистратура).

Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал госуслуг.

Вакцинация противопоказана беременным и кормящим женщинам, детям до 18 лет, гражданам с хроническими заболеваниями в стадии обострения и тяжелыми аллергическими реакциями. С момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, с момента заболевания COVID-19 – не менее 6 месяцев, а с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.

Напоминаем, что во Владимирской области началась также мобильная вакцинация от COVID-19. С ее помощью можно привиться без предварительной записи.

Информацию о графике работы мобильных пунктов можно получить в больницах: Муромская городская больница № 3 (г. Муром, ул. Войкова, 11а), Ковровская городская больница № 2 (г. Ковров, ул. Первомайская, 23), городская больница № 2 г. Владимира (г. Владимир, ул. Токарева, 3).