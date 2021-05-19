51 житель Владимирской области заболел коронавирусом за минувшие сутки

На территории Владимирской области за последние 24 часа лабораторно подтвержден 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Это на два больше, чем накануне. Лидером по заболеваемости остается Владимир — сразу 12 новых инфицированных. На втором месте Гусь-Хрустальный район — 7 человек, третье место делят Муромский и Ковровский районы — по 4 человека.

По трое заболевших выявлено в Петушинском и Камешковском районах, по двое — в Александровском, Киржачском, Кольчугинском, Юрьев-Польском, Меленковском Собинском и Селивановском районах. Единичные случаи зафиксированы в Вязниковском, Суздальском, Гороховецком и Судогодском районах.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 32 945 случаев COVID-19.

По состоянию на 18 мая в больницах региона развернуты 712 коек для пациентов с коронавирусом. Из них занято 69,7%, свободными остаются 216 коек. Количество выздоровевших за последние сутки увеличилось на 63 человека, один человек скончался.

Напоминаем, что запись на вакцинацию для жителей Владимирской области открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122. Также записаться на вакцинацию можно обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Владимирцы прививаются от коронавируса в семи медицинских организациях города. Запись ведется по телефонам лечебных учреждений по месту жительства:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») — 54-32-13 (регистратура).

По состоянию на 18 мая первым компонентом вакцины привиты 26 890 жителей Владимира. Оба компонента вакцины получили 21 815 человек. Своей очереди на прививку ожидают 1395 человек. Все лечебные учреждения города, в которых проводится вакцинация, имеют необходимый запас препарата. Всего за время проведения вакцинации в областной центр поступило 33 990 доз.

Вакцина, которой прививают жителей Владимира, — двухкомпонентная.

Для формирования надежной защиты организма иммунизацию нужно пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.

Ранее «Призыв» рассказывал, что коронавирус внес коррективы в празднование последних звонков и выпускных вечеров. Родителям школьников присутствовать на торжествах разрешили, но о с одной оговоркой: мамам и папам придется соблюдать все необходимые меры эпидемиологической безопасности.