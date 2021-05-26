50 жителей Владимирской области заразились коронавирусом за сутки

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что за прошедшие сутки на территории региона лабораторно подтверждены 50 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В лидерах город Владимир — сразу 9 заболевших. На втором месте Муромский район — 6 случаев. Третье место делят Гусь-Хрустальный, Александровский и Ковровский районы — по 4 случая. По трое заболевших в Кольчугинском, Киржачском и Юрьев-Польском районах; по два — в Петушинском, Меленковском, Суздальском и Селивановском. Единичные случаи COVID-19 зафиксированы в Вязниковском, Собинском, Гороховецком, Судогодском, Камешковском районах и в городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 33 297 случаев заболевания.

По состоянию на 25 мая в больницах региона развернуты 728 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них заняты 75%, свободными остаются 182 койки. За минувшие сутки выздоровели 49 человек, умерли трое.

Прививку сделали 100 тысяч владимирцев

По состоянию на 25 мая первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции прошли более 100 тысяч жителей региона. Из них более 84 500 человек получили второй компонент вакцины, завершив полный курс вакцинации.

— С начала прививочной кампании в регион поступило более 122 тысяч доз иммунобиологических препаратов, 84% из них уже использованы. Владимирская область располагает достаточными объемами вакцины для вакцинации, — заявляют в областном департаменте здравоохранения.

В медицинских организациях региона развернуты 54 пункта вакцинации. К иммунизации также подключены 18 мобильных ФАПов, которые выезжают в населенные пункты, в различные организации и предприятия.

Новые пункты вакцинации

Сегодня новые пункты вакцинации от коронавируса открылись в микрорайонах Энергетик и Юрьевец. Первый пункт расположился в филиале городской больницы № 6 в на улице Энергетиков, 31. Второй – в здании администрации в Юрьевце на улице Институтский городок, 1.

Стационарные прививочные пункты работают ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 12.00. Вакцинация возможна как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи по номерам call-центра городской больницы № 6: (4922) 77-31-45, 8 (920) 910-80-98. В перспективе записаться на прививку можно будет через портал госуслуг, портал электронной регистратуры и по номеру 122.

Без предварительной записи во Владимире сделать прививку от COVID-19 можно в гипермаркете «Глобус», в Александрове – в торговом центре «Саша» на улице Ленина, 13. На днях дополнительный пункт вакцинации был развернут в головном корпусе детской городской поликлиники № 1 г. Владимира на улице Студеная Гора, 20а.

Как сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Александр Жестков, в этом году во Владимирской области планируется привить от коронавирусной инфекции не менее 60% взрослого населения, это свыше 600 тысяч человек.

— Чем больше жителей региона получат эффективную защиту от коронавируса, тем быстрее мы справимся с пандемией. Департамент здравоохранения вновь напоминает владимирцам о необходимости пройти вакцинацию. От наших общих усилий зависит, насколько быстро мы сможем вернуться к нормальной жизни, – отметил Александр Жестков.

Ранее «Призыв» рассказывал, как врачи владимирской больницы скорой медицинской помощи спасли беременную женщину с 75-процентным поражением легких.