50 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За последние сутки положительные тесты на COVID-19 получили 50 жителей региона. Это на три случая меньше, чем накануне. В лидерах традиционно город Владимир – 10 заболевших. На втором месте – Гусь-Хрустальный район, где лабораторно подтверждены 6 случаев коронавируса. Третье место делят Муромский и Ковровский районы — там по пять инфицированных.

По четыре случая зафиксировано в Петушинском и Киржачском районах; три — в Александровском; по два — в Камешковском и Юрьев-Польском районах. Минимальный «вклад» в коронавирусную статистику — по одному заболевшему — внесли Кольчугинский, Вязниковский, Суздальский, Меленковский, Собинский, Селивановский, Гороховецкий и Судогодский районы.

Всего за время пандемии на территории Владимирской области зарегистрированы 33 048 случаев заболевания COVID-19.

По состоянию на 20 мая, в больницах региона развернуты 712 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них заняты 74,6%, свободна 181 койка. 67 человек выздоровели за последние сутки, один умер.

Легче всего подхватить коронавирус в транспорте и дома

Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что россияне часто заражаются коронавирусом в транспорте, однако наибольшее число граждан приобретают COVID-19 от близких. Глава ведомства отметила, что в основном заболевают люди старше 50 лет, а также невакцинированные граждане, которые возвращаются из-за границы.

— У нас невысокий удельный вес заболевших среди молодежи, среди детей. Сегодня обязательно нужно использовать ситуацию, чтобы привиться, — отметила Анна Попова.

Вакцинация – одна из самых популярных тем обращений жителей Владимирской области на единый номер 122.

— Если зимой жители Владимирской области чаще всего обращались по поводу вызова врача на дом, записи на прием к доктору, по вопросам доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения, лечения и вакцинации от коронавируса, то сейчас участились обращения, связанные с поступлением вакцин и получением сертификата о вакцинации, – сообщила директор МИАЦ Юлия Арсенина.

Напоминаем, что запись на вакцинацию для жителей Владимирской области открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по единому номеру 122. Также записаться на вакцинацию можно обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Ранее «Призыв» сообщал, что до 22 мая жители города Владимира могут привиться от коронавируса в мобильном пункте вакцинации у рынка «Слобода» (ул. Нижняя Дуброва, д. 36). Он будет работать с 9.00 до 15.00. Предварительная запись не требуется.