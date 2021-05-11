50 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за минувшие сутки

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За последние 24 часа на территории региона лабораторно подтверждены 50 случаев заболевания COVID-19. Это на четыре случая меньше, чем было накануне. В лидерах по-прежнему город Владимир – 12 выявленных случаев. На втором месте – Муромский район, где положительные тесты на коронавирус получили 7 человек. На третьем месте – Гусь-Хрустальный район: там заболели 5 человек.

По четыре случая зафиксировано в Ковровском, Александровском и Кольчугинском районах. По три — в Петушинском и Вязниковском; по два — в Киржачском, Суздальском и Камешковском районах. Минимальный вклад в коронавирусную статистику (по одному заболевшему) внесли Юрьев-Польский и Судогодский районы.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 530 случаев заболевания.

Третий день подряд в регионе не фиксируют смертельных случаев от коронавируса. Всего за время пандемии с заболеванием и его осложнениями, согласно официальной статистике, не справились 1140 жителей Владимирской области.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни), а также носить индивидуальные средства защиты в общественных местах.

Масочные рейды

По сообщению мэрии, сотрудники управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг ежедневно проверяют соблюдение «антиковидных» мер работниками и посетителями объектов торговли и общественного питания. С 26 апреля по 10 мая был проведен мониторинг 123 предприятий потребительского рынка. Нарушения выявлены на 43 объектах, в том числе на 12 из них не соблюдался масочный режим. Сотрудники полиции собрали материалы для составления трех протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»: в магазине «Дикси» (ул. Тракторная, 8) продавец находился без СИЗ, в гипермаркете «Ашан» (ул. Тракторная, 45а) и в магазине «Посылторг» (ул. Тракторная, 10) без масок находились покупатели.

— На сегодняшний день в местах массового пребывания граждан: в общественном транспорте, в магазинах, рынках, предприятиях общественного питания и сферы услуг — продолжает действовать масочный режим. Использование средств индивидуальной защиты — один из наиболее эффективных способов снизить риск инфицирования граждан и сохранить здоровье людей в период распространения коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении администрации города Владимира.

Ранее «Призыв» рассказывал, что в условиях ограничительных мер владимирцы стихийно спели «Катюшу» на площади Победы. В этом году во Владимирской области из-за ситуации с распространением коронавируса парад с участием военной техники состоялся только в Коврове. В целом по региону все праздничные мероприятия прошли локально.