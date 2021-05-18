49 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за минувшие сутки

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что на территории региона за прошедшие сутки лабораторно подтверждены 49 случаев COVID-19. Последний раз кривая заболеваемости опускалась ниже отметки в 50 заболевших в октябре прошлого года. В лидерах по-прежнему город Владимир – 11 выявленных случаев. На втором месте Муромский район – 6 заболевших. Третье место делят Гусь-Хрустальный и Киржачский районы – по 4 человека.

По три случая зафиксировано в Кольчугинском, Ковровском, Александровском и Вязниковском районах; по два — в Петушинском, Камешковском и Суздальском; по одному — в Юрьев-Польском, Собинском, Селивановском, Гороховецком, Судогодском и Меленковском.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 32 894 случая заболевания.

За последние 24 часа выздоровел 61 человек, 5 жителей региона не справились с болезнью и ее осложнениями. По состоянию на 17 мая в больницах Владимирской области развернуты 712 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 69,1%, свободными остаются 220 коек. С 16 мая прекратил свою работу госпиталь для ковид-пациентов в Вязниках. 26 коек будут перепрофилированы под прежние задачи.

— Дело в том, что, во-первых, в последние дни значительно уменьшилось число жителей с коронавирусом, попадающих на стационарное лечение (в случаях, когда заболевание протекает тяжело). Во-вторых, в инфекционном отделении Вязниковской районной больницы начинается серьезный ремонт, — объясняют причины такого решения на сайте Вязниковской ЦРБ.

Теперь жителей Вязниковского района с тяжелой и средней тяжестью протекания COVID-19 и нуждающихся в госпитализации будут, как и до открытия госпиталя, отправлять в Ковров.

Облздрав напоминает

Областной департамент здравоохранения напоминает: на территории Российской Федерации действует обязательный масочный режим. При выходе из дома не забудьте надеть маску.

Соблюдайте также правила личной гигиены: чаще мойте руки с мылом, используйте дезинфицирующие средства для рук; не касайтесь рта, носа или глаз немытыми руками, регулярно обрабатывайте антисептиком поверхности и устройства, к которым часто прикасаетесь. Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.

Во Владимирской области работает Единый номер 122 по вопросам коронавирусной инфекции. Номер «горячей линии» департамента здравоохранения: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.